元宇宙已成為兵家必爭的下一個戰場！為了能在該領域搶得先機，美國科技業正爆發新一波搶人大戰，其中微軟的擴增實境（AR）團隊去年在同業高薪挖角下，已有近百名員工流失。

根據LinkedIn資料顯示，過去一年微軟HoloLens（頭戴顯示器裝置）部門有逾70名員工離職。其中有40幾人轉身加入Meta（前身是臉書）。微軟的AR團隊約有1500人。

然而這些離職員工不乏有高階主管。例如過去在HoloLens負責顧客回饋的Charlie Han在去年就加入了Meta。曾經領導顯示器部門的Josh Miller則在最近幾月成為Meta的顯示器主任。

微軟發言人表示，他們多年來在元宇宙技術一直處於創新地位，他還刻意淡化HoloLens團隊的人事異動問題，只聲稱人才流失是許多企業面臨的經常性挑戰，強調微軟將會竭盡所能留住員工，並且在必要時聘僱人才。

Mira Labs新創公司營運長史坦（Matt Stern）指出，雖然美國科技業同行挖角並非是新鮮事，但現今比較引人關注的是像Meta為了在該領域迅速搶得一席之地，大規模向同業進行挖角，導致該領域的薪資遽增，使得規模較小的科技公司根本無法競爭。

然而不只微軟面臨Meta搶人，連蘋果也有一些員工跳槽到Meta，為此蘋果還企圖限制這些人才離開。

由於元宇宙已成為兵家必爭的另一個戰場，微軟、Meta與蘋果等科技龍頭都已挹注數十億美元打造AR與VR（虛擬實境）的硬體與軟體，希望日後能成為該新興數位世界的基本配備。

根據IDC的統計數據顯示，目前Meta的頭套裝置Oculus在2021年以75％的高市占率，成為頭套裝置市場的主導者。該調查機構指出，去年共有940萬個虛擬頭套裝置賣出，預料今年底該數字將會攀升到1360萬個。