由於過去一年來台股表現優於其他亞洲市場，加上全球新冠肺炎疫情持續及國際政經情勢動盪，市場避險及交易需求熱度不減。期貨市場除國內交易人參與程度持續增加，外資參與比重亦由109年的26.03％上升到31.46％，增加逾5個百分點。期交所董事長吳自心表示，升息和供應鏈問題，將是今年市場的挑戰。

國內期貨市場110年交易量達3億9220萬2371口，日均量達160萬7387口，較109年3億4139萬3346口，增加5080萬9025口，成長14.9％。期交所高層指出，只要有波動，行情多空對期貨影響沒有那麼明顯。

台灣期貨市場四大主力商品分別為：台指選擇權、個股期貨、小型臺指期貨及台股期貨。交易量的成長主要來自個股期貨及小型台指期貨。其中個股期貨(不含ETF期貨)交易量為7499萬4818口，較109年大幅成長190.26％；小型台指期貨交易量為7178萬9417口，較109年成長19.55％。