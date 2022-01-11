資本集團指出，預期今年歐洲主要國家成長力道強勁，歐洲主要經濟體預期成長率可望維持在4％～5％。此外，日本政府推陳出新的財政刺激方案，也為日本經濟成長注入動力，歐日可望接力美國，延續全球經濟成長動能，然選股則要鎖定三類型。

資本集團指出，2022年通膨成為市場投資人關注的重點之一，受到勞動短缺和供應鏈斷裂影響，雖然通膨終將回歸到正常水準，但通膨影響經濟的時程可能會比聯準會預期來得久。其中黏性通膨的影響力更具深遠，如租金、保險和醫療費一旦調升則不易復返，料黏性通膨將會是推動2022年通膨的主要因子，投資人應密切關注黏性通膨分類下的價格變化。資本集團針對在2022通膨升溫的環境下，建議投資組合可透過加入通膨連結債券、高股利成長以及具有定價優勢的企業等都有助於降低通膨對投資組合的衝擊。

在固定收益方面，資本集團也提到，目前公司債市場基本面甚佳，槓桿比率持續降低且利息保障倍數持續上揚，發債企業財務體質越發穩健，惟公司債利差處於過去15年相對低點，未來收斂空間則相對有限。在過去美國十年期公債利率上揚的環境中，非投資等級債往往能在固定收益資產中勝出。此外，新興市場去年率先啟動升息，新興市場當地債與成熟市場公債利差逐漸放寬，更加突顯新興市場當地貨幣債的高殖利率優勢，相對成熟市場公債浮現長期投資價值與機會。因此，資本集團認為固定收益資產可透過靈活的債券配置，在風險與報酬間取得平衡，建構具有收益潛力的投資組合，可從公司債市場中精選非投資等級債以及投資等級債，並適時納入新興當地貨幣債，即使在利率上升的環境亦能有所表現。 因為通膨上揚為今年股市增添變數，資本集團建議，在選股上可鎖定三大特色，包括具有訂價能力、股利成長以及致力於數位轉型的企業，來因應通膨上揚的一年。

在通膨的環境中，具有定價能力的企業亦受投資人所青睞，資本集團說，主要係其有能力將成本轉嫁給消費者；因此，發掘具有定價能力的企業在今年顯得格外重要。以數位串流巨擎Netflix為例，在過去十年內先後提高四次訂閱費，訂戶不減反增。

此外，資本集團指出，根據歷史經驗，具有股利成長的企業往往能創造較好的回報，並且優於其他股息策略。股利成長往往象徵企業獲利持續增長，增長的股息較有能力抵抗升息所帶來的衝擊。

至於「數位轉型」，不僅限於美國科技業，此潮流正席捲全球各行各業，透過運用新技術改善營運模式和拓展業務機會。資本集團說，根據Statista數據指出，預計全球數位化轉型資本支出將從2020年的1.3兆美元增加到2024年的2.4兆美元，龐大的商機可望帶動相關類股表現。