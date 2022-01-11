市場靜待美國聯準會(Fed)主席鮑爾在美國參議院聽證會，針對貨幣政策緊縮調整詢問，以及提前公開的通膨目標對於經濟表現影響的看法，10年期美國公債殖利率微降、來到1.771%，美股周二(11)開盤3大指數全面走跌，台積電ADR漲逾1%。

截至台灣時間11日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌129.11點或0.36%、暫報35939.76點；標普500指數下跌12.67點或0.27%、暫報4657.62點；那斯達克指數下跌46.99點或0.31%、暫報14895.84點；費城半導體指數下跌15.36點或0.40%、暫報3,790.03點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌0.11%、暫報1,056.93美元；NVIDIA股價下跌0.18%、暫報273.52美元；AMD股價上漲1.19%、暫報133.57美元；英特爾下跌0.58%、暫報54.89美元。

台積電ADR股價上漲1.28%、暫報126.66美元；聯電ADR股價上漲0.54%、暫報11.19美元。