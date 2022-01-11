國民黨台北市議員鍾沛君擁有179公分高䠷身材，曾任模特兒與主播的她，現在則是是政壇著名的美女民意代表。雖然具備偶像級的姣好身型外貌，但現實生活中的鍾沛君個性直爽，屬於「偶像包袱」很輕的類型，不但樂於分享自己的「醜照」，連小露性感的秀身材照片也毫不避諱，日前她就分享了一組預祝「虎年快樂」的梗圖照，其中一張火辣露出胸前UU，「誠意」滿滿令網民大讚「這選民服務也太可口了吧！」

鍾沛君本月7日分享了一組照片，寫到：「迎接2022，各行各業仍在疫情中努力生存，今年我的春聯很直白，希望 #虎哩發大財，來年豐足美好！這次我作方塊尺寸，貼大門或是辦公桌都蠻剛好的大小」，並附上回郵及親身索取方式。此外，她還標註了特別感謝：虎哩發大財設計師「陳布朗 MrBrown」，似乎正是日前被媒體披露報導「認愛鍾沛君」的YouTuber饒舌歌手。

照片中第一張就是陳布朗設計的「虎哩發大財」方型春聯；第二、三張是鍾沛君發紅包給長輩的畫面；第四張辣照是鍾沛君穿著白色細肩帶比基尼上衣，並將一隻看似雞蛋糕海龜放在鼻子前，胸前則有她的好身材UU春光乍現，附註：「2022生龍活虎」；第五張是搞笑梗圖「胖虎賀歲」，是有人將她的Q臉蛋捏成寬寬樣貌的趣味畫面。

網友們自然最「聚焦」在性感辣照上：「那隻海龜滿可愛了。妳的身材很棒，常作運動吧」、「太兇狠了」、「好可愛的海龜啊」、「好辣」、「太正了」、「可口奶滋」、「會感冒啦！快穿上衣服」、「本斥但大」、「好像大學生」、「超辣der」、「需要我的外套嗎？」、「這選民服務也太可口了吧！」、「人間胸器」，討論度熱烈，此外「胖虎賀歲」梗圖也引來不少爆笑迴響。

中二選區立委補選及林昶佐罷免案前(9)日落幕，民進黨選前喊出的「雙林雙贏」成功大勝達陣，國民黨接連挫敗令支持者失望不已。鍾沛君則為大家打氣説，當初被扁案打趴的民進黨曾被評為「20年內執政無望」，但只用4年復甦、8年就翻身，而當時講出這些字句的蔡英文到入主總統府只用4年，如今大家討論的是民進黨可能永遠執政，藉此道理只有一個「事在人為」，以此砥礪國民黨及藍營支持者重振士氣東山再起。