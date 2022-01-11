前立委龐建國今天驚傳墜樓身亡，而他身前曾在多個群組轉貼心聲「不公不義的台灣，我生不如死」，也讓同儕東華大學教授施正鋒忍不住悲痛直言，他內心百感交織，縱然台灣民主化了，竟有這樣的痛心，「表示我們的努力還不夠。我偶而也有相同的感覺」。

龐建國是苗栗人，曾擔任中山大學擔任講師、文化大學教授，也曾擔任北市中正、萬華區議員與立法委員，2008年出任海基會副秘書長，後因失言退出第一線工作；2001年龐建國與相戀11年的主播邱秀珍結婚，臉書上也有許多兩人甜蜜合照的身影，不料今日卻傳出不幸。

前台北市長郝龍斌今表示，龐建國身受大腸癌擴散之苦，又對當前的社會現象和國民黨感到失望，聽聞這個消息，「真的很意外也很遺憾，我想他大概是太痛苦了才會選擇這種方式」；中廣董事長趙少康則說，具有學者個性的龐建國，絕不是消極憂鬱的人，一定是失望、絕望到極點，才會做出這樣的決定。

施正鋒11日晚間則在臉書發文寫下「驚聞同儕龐建國往生，無限哀痛。我雖然跟他立場不同、互動不多，偶而在座談會碰到，但讀到遺言『不公不義的台灣，我生不如死』，還是百感交織」。施正鋒坦言，台灣民主化了，竟有這樣的痛心，表示努力還不夠，且自己偶而也有相同的感覺，被同路人罵，髮鬚開始班白，願餘生能讓社會有真正的公平正義。