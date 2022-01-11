桃機群聚擴大，為防堵Omicron疫情擴散，中央流行疫情指揮中心開放年滿18歲打完兩劑疫苗民眾，隔滿三個月即可接種第三劑，15日將重啟1922疫苗平台開放預約，只要去年10月20日以前已打兩劑疫苗接種的民眾，1月17日即可施打。民眾可參照第三劑接種日期表，安排施打日期。

指揮中心開放年滿18歲民眾接種追加劑，必須與第二劑隔滿12週。（圖表／中時新聞網整理）

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，指揮中心7日宣布，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週(84天)以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

開放施打第三劑至今，由各縣市規劃醫療院所或設置施打站接種，但地方衛生局難以控制各醫療機構所需的數量，指揮中心因此決定重啟1922預約平台，本周六（15日）開放預約，規劃只提供接種第三劑的民眾使用。

至於疫苗追加劑選擇，指揮中心建議前兩劑打AZ者，追加劑可選擇接種mRNA或蛋白質次單元疫苗；若是前兩劑打BNT、莫德納、高端或混打疫苗者，追加劑可以選擇接種莫德納、BNT、高端或AZ疫苗，以莫德納作為追加劑皆為半劑量。

COVID-19疫苗追加劑施打間隔縮短。圖／中央流行疫情指揮中心提供

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