麥當勞每隔一段時間就會推出新的玩具，有網友好奇哪樣玩具最經典？不少網友一致認為，1999年麥當勞曾推出的一系列Hello Kitty玩偶當之無愧，由於當時一度掀起全民瘋搶，甚至一開店10分鐘就被搶光，堪稱「麥當勞凱蒂貓之亂」，沒想到多年後二手價依然超狂，2019年這款絕版Kitty系列滿20周年時，有賣家喊出8對2萬元的高價，讓眾人驚訝。

1999年麥當勞強勢推出的5對Kitty和丹尼爾戀人玩偶，一度掀起瘋狂搶購。(資料照)

1999年，麥當勞曾強勢推出5對Kitty和丹尼爾戀人玩偶，包括「麥當勞篇、相識篇、中國篇、新婚篇、夏日篇」，只要隨餐加價69元就可以獲得，沒想到竟掀起瘋狂搶購，甚至有的店一開賣，10分鐘就被搶光。

1999年麥當勞推出的Kitty玩偶，只要隨餐加價69元就可以獲得。(資料照)

當時每一家分店幾乎都擠滿了搶購的民眾，堪稱「麥當勞凱蒂貓之亂」，根據當年麥當勞統計，光是Kitty玩偶，一天就可進帳高達840多萬元，近日有網友從家中翻出一大袋的Hello Kitty，直呼好懷念，沒想到一眨眼已經過了23年。

1999年麥當勞推出一系列Hello Kitty玩偶，當時掀起全民排隊瘋搶。(資料照)

令人驚訝的是，有網友透露，拍賣網站的二手價多年後依然很狂，2019年這款絕版Kitty系列滿20周年時，竟然有賣家喊出8對Kitty玩偶2萬元，相當於一隻要價1250元，也有其他賣家轉賣一對1500元上下。

有賣家喊出8對2萬元的高價。(圖/截自蝦皮)

網友則紛紛回應「哈，我家也有」、「我排過通宵！後來都被丟了…」、「第一次為了新郎新娘那對徹夜排隊啊」、「當時超瘋狂的」、「當年不知道排幾點的」、「我後來搬家丟了三籃」。