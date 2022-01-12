林良齊／台北報導

台北市長柯文哲認為碳關稅趨勢恐壓垮中小企業並指出中央政府未有作為一節，環保署說明，歐盟推動碳關稅制度就是希望加速全球減碳，環保署正進行溫室氣體減量及管理法修法工作，由於我國作為外貿導向的經濟體，相關部會已掌握此議題發展，與各產業展開研討因應策略。

為對抗氣候變遷，目前已有超過130個國家宣示2050淨零排放。總統蔡英文及行政院院長蘇貞昌一再重申2050淨零排放的目標，並指示環保署將此目標納入溫室氣體減量及管理法修法；同時行政院亦召集相關部會成立「淨零排放路徑專案工作組」，由「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等工作圈進行淨零排放路徑規劃。

環保署表示，國際碳邊境調整機制主要將對其進口產品就生產過程碳排放量，要求進口商購買及繳交足額憑證，我國已建置溫室氣體盤查登錄制度，可掌握製造端碳排放量。此外，目前正進行溫管法修法工作中，也納入實施碳定價機制：徵收碳費，經費留用於國內產業減量之輔導、補助、獎勵及投資；擴大並簡化碳盤查及揭露，協助企業掌握碳排放進而積極採行減碳措施。