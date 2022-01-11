「最美博士」許藍方經常在Youtube談論火辣的兩性議題，她在新一集節目中邀來女星嚴立婷，兩人圍繞「性生活的重要性」展開犀利對談，包含「人工受孕」和「男女生理構造」等深入探討，並針對「性愛分離」、「床頭吵床尾和」、「性成癮」等麻辣話題有精彩交鋒，高知識含量及話題辛辣度吸引大批網友上線互動。

許藍方指出，「性」在亞洲國家相對保守，且容易被刻意放大，但在婚姻或兩性當中，很多人會因爲「性」而默默分開，許藍方問嚴立婷，「你覺得性生活在婚姻或兩性間重要的程度是什麼？」嚴立婷說，「心理層面，雙方要溝通像人生中的朋友才能長久，性也是類似這樣的潤滑劑，覺得必須要維持，因為覺得那是一種愛的表現，尤其是女生，我如果沒有愛好像無法有性，但男生好像可以分開？」許藍方則表示，「就科學上，『性』和『愛』好像的確是分開的，一個是生理上的感受，一個是大腦的感覺，但我們是人，在感情的前提下還是要有愛才會有性，這不只是女生，現在越來越多男生會追求感情，其實很多男生也很重視感覺」

許藍方提到：「研究沒有說沒有性會怎樣，而是有會更好，真的是一種潤滑，你不能否認它的存在，你可以選擇要或不要，但要尊重彼此的意願。」有網友留言說「吵架後做愛就和好。」嚴立婷一看噴笑，「真的是耶，但吵架完如果要到這個事，可能大家EQ要有點高，因為沒有人拉得下臉啊！」許藍方接著說，「有個案以為吵完了，但其實心結還沒解開，想說老婆喜歡看韓劇，學韓劇壁咚老婆，結果一巴掌就來了更慘，看人，如果兩人夠有默契，吵架完的做愛的確會升溫，但如果你的伴侶是不喜歡吵架還沒結束就做這種事，反而會更慘。」

談到這，嚴立婷不禁看著許藍方問說：「博士，當妳的另一半壓力很大耶，因爲妳好了解喔，他會怕他表現不好對不對？」許藍方搖頭說：「沒有耶，我下班就變一個人，蛤？什麼？我不知道耶，上班就是上班，下班就是什麼都不知道。」暗示女性朋友「角色轉換」的智慧。

嚴立婷好奇問：「之前在節目曾聊起『性成癮』，我後來有聽專家說性成癮其實是從多方去評估他是不是真的，並不是說他很色，就是性成癮？」許藍方回答，「沒錯，性成癮它不是一個診斷，但它不正常，性成癮他其實是痛苦的，就好像我們開會或上節目因為緊張壓力一直吃東西，但我們並不會因為吃而飽了或滿足，而是不得不吃，因為我現在好緊張，性成癮的人是痛苦的。」性成癮如何醫治？許藍方說，「醫治就要看他的原因哪裡來，如果是因為緊張，就要針對他的緊張，而不是去醫那個行為，要去找到他的根源，是去醫治那個根源而不是醫治那個行為，這個很難。」