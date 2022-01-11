雖然近期阿根廷的下一代戰機標案鬧得沸沸揚揚，但《商務紀事報》（El Cronista）報導，該國國防部長已展開與法國廠商的談判，有意採購1艘新潛艦，彌補2017年「聖胡安號」（S-42）意外沉沒的損失，讓阿根廷再次具備水下戰力。

根據報導，阿根廷國防部長塔伊亞納（Jorge Taiana）已開始和法國「海軍集團」（Naval Group）進行談判，有意採購1艘「以防禦為目的」的柴電動力潛艦。塔伊亞納身邊的知情人士告訴《商務紀事報》，阿根廷海軍擁有一支優秀的巡邏艦隊，但讓各國知道南大西洋上有1艘看不見的潛艦正在巡邏，對阿根廷來說「總是件好事」。

阿根廷的鄰國中，巴西擁有5艘潛艦、智利4艘、秘魯6艘、哥倫比亞4艘、厄瓜多2艘。阿根廷海軍本擁有3艘潛艦，但「聖胡安號」於2017年意外沉沒，艦上44名官兵全數殉職，讓該國面臨龐大安全壓力；加上該軍種本就缺乏維護和訓練，導致「聖胡安號」姊妹艦「聖克魯斯號」（S-41）的延壽計畫遭到取消，訓練艦「沙爾塔號」（S-31）目前也處於無法航行的狀態。

阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）執政末期，前國防部長阿瓜德（Oscar Aguad）曾考慮重啟「聖克魯斯號」的延壽計畫，因為這是讓該國海軍重獲水下戰力最快且最便宜的方案。但《商務紀事報》指出，經過評估後，工程不僅須花費約2.5億美元（約新台幣69.1億元），且「無法保證讓該艦恢復完美狀態」，最後被阿根廷放棄。