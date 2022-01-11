暴雨以致山洪、河流氾濫，乾旱以致野火、水資源短缺。根據美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration，以下簡稱NOAA)的年度報告指出，去年(2021)美國慘遭20次價值約數十億美元的自然災害，損失總計約1450美元，造成至少688人死亡。這是有紀錄以來最具災難性的年份之一，成為成本第三高的極端氣候年。

2021年美國慘遭極端氣候影響，自然災害肆虐。

2021年格外炎熱，美國境內有44%至56%地區受到乾旱影響。由於煤炭和運輸量激增，該國去年的溫室氣體排放增加了6%。

12月，美國東岸迎來最熱的時候，部分地區如堪薩斯州(Kansas)、阿拉巴馬州(Alabama)、密西西比州(Mississippi)等十個州出現彷彿春季的溫度，創下歷史新高。

去年天氣災害還包括太平洋西北部打破紀錄的熱浪，波特蘭(Portland)的氣溫直逼攝氏46.7度；一場科羅拉多州(Colorado)的致命野火，強烈火勢燒蔓延近2,400公頃的面積；「超強對流風暴」（Derecho）引發颶風、龍捲風肆虐。

「衛報」（Guardian）報導指出，由於極端天氣和氣候災難的人力、經濟成本逐年攀升，如果不採取激進行動減少溫室氣體排放，可能會對越來越多的美國人造成影響。

美國NGO組織「憂思科學家聯盟」(UCS)政策主任克里圖斯(Rachel Cleetus)表示:「數據突顯氣候危機遍布美國各地區的事實。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，總統拜登企圖實踐「重建美好未來」（Build Back Better）法案來應對氣候變化，若沒有這項法案，專家表示，將無法兌現拜登在「格拉斯哥氣候協定」中，承諾減少50%的溫室氣體排放量。

從長遠來看，美國的溫室氣體排放量持續下降，專家進一步說明:「實現拜登承諾的50%減排，每年美國必須減少5%的排放量，而不是增加。」