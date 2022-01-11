去年9月，法國米其林輪胎公司展示非充氣輪胎，號稱不會再有爆胎與胎壓不足的問題。如今已出現競爭對手，韓國的韓泰輪胎(HANKOOK)也開發了相似的產品，已在2022消費電子展 (2022 CES)期間展示。

新阿特拉斯(NewAtlas)報導，在2022 CES上展示的i-Flex概念輪胎，直徑40公分寬度10.5公分，利用了仿生態研究科技，也就是模仿自然界的蜂巢與細胞結構，可以最大限度地提高減震和承載能力。為了達成最好效果，不同剛度的六邊形和四邊形單元結構相互結合，提升負載下的穩定性。

韓泰無氣輪胎i-Flex採用六邊與四邊型結構。(圖/HANKOOK)

為了使輪胎有更耐久的抓地力，胎面採用 C 形胎紋和立體結構，確保車輛與道路的最大表面接觸，也大幅度轉向時，也有足夠的抓地力，以確保高安全性。

韓泰公司特別強調非充氣輪胎的維護成本低，不再需要監測胎壓或充氣，使其成為自動駕駛汽車的理想選擇。

不過，且在展示會上他們試裝的車種是現代(Hyundai)的L7 電動概念車，這款車的尺守比正規汽車來的小，與正規輪胎還是有段差距。