搶救F-16V失聯飛官陳奕行動持續進行中，空軍、海巡隊與嘉義、縣市消防局及民間搜救隊海陸空大搜索。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

搶救F-16V失聯飛官陳奕行動持續進行中，空軍、海巡隊與嘉義、縣市消防局及民間搜救隊海陸空大搜索。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

搶救F-16V失聯飛官陳奕行動持續進行中，晚間約10點左右，趁著海水退潮，海軍水下作業大隊多名人員搭乘膠筏下水，前往可疑墜機地點搜救，截至晚間11點多，仍未傳來好消息。

空軍嘉義基地編號6650F-16V單座戰機，今下午2點55點由上尉飛行官陳奕駕駛，在嘉義縣鰲鼓溼地水溪靶場執行例行性訓練任務墜海，空軍、海巡隊與嘉義、縣市消防局及民間搜救隊海陸空大搜索，晚間更出動運輸機投擲照明彈、海軍水下作業全力漏夜搜索中。