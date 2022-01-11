把握黃金救援期 搶救失聯飛官任務不中斷 23:502022/01/11 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搶救F-16V失聯飛官陳奕行動持續進行中，晚間更出動運輸機投擲照明彈、海軍水下作業全力漏夜搜索中。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶救F-16V失聯飛官陳奕行動持續進行中，空軍、海巡隊與嘉義、縣市消防局及民間搜救隊海陸空大搜索。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 搶救F-16V失聯飛官陳奕行動持續進行中，空軍、海巡隊與嘉義、縣市消防局及民間搜救隊海陸空大搜索。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真） 搶救F-16V失聯飛官陳奕行動持續進行中，晚間約10點左右，趁著海水退潮，海軍水下作業大隊多名人員搭乘膠筏下水，前往可疑墜機地點搜救，截至晚間11點多，仍未傳來好消息。 空軍嘉義基地編號6650F-16V單座戰機，今下午2點55點由上尉飛行官陳奕駕駛，在嘉義縣鰲鼓溼地水溪靶場執行例行性訓練任務墜海，空軍、海巡隊與嘉義、縣市消防局及民間搜救隊海陸空大搜索，晚間更出動運輸機投擲照明彈、海軍水下作業全力漏夜搜索中。 F-16V首次事故 空軍下令暫停同型戰機演訓任務 空軍F-16V戰機失聯 朱立倫號召全民一起為飛行員祈福 #16 #陳奕 #晚間 #搶救 #失聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空軍傳重大意外 嘉義基地F-16V戰機墜毀 飛行員失聯 16:082022/01/11 社會 F-16V戰機傳意外 蔡英文喊話「全力搜救」賴清德：一起集氣 18:362022/01/11 政治 失聯飛官陳奕與雷虎殉職學長莊倍源 均為南投中興高中校友 19:462022/01/11 政治 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 17:182022/01/11 政治 失事F16-V戰機曾發生「起落架未收意外」 今執行炸射任務墜海 19:062022/01/11 政治 水下作業大隊出動 搜救F16V失聯飛官 洽借漁民膠筏出海 22:302022/01/11 政治 F-16V戰機墜毀地點影像曝光 陸海空動員搜救飛行員 17:142022/01/11 社會 F-16V戰機失聯 行政院：已出動國家級搜救隊 17:542022/01/11 政治 空軍F-16V戰機失聯 蔡英文回應了 17:212022/01/11 政治 夜間救援現場！ 投擲照明彈海陸空徹夜搜尋 F16V墜海救援難度高 18:432022/01/11 社會 影》空軍：F-16V大角度快速墜海 無線電未呼救 未見飛官跳傘 16:522022/01/11 政治 社會熱門新聞 停車被字條嗆「這位我們停很久了」：自己找 他怒祭狠招 - 社會 妹子緊抱機車騎士挑戰「近垂直」極陡坡 結局讓網喊失望 - 社會 影》20歲男載小女友 高速失控撞進加油站 賓士車頭全毀 - 社會 空軍傳重大意外 嘉義基地F-16V戰機墜毀 飛行員失聯 - 社會 農曆年前警界高層大風吹 8縣市局長及保警總隊長異動 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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