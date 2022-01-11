王力宏和李靚蕾的婚變風波持續延燒，李靚蕾今（11日）再發文，控王力宏未經過她同意，帶著三名陌生男子進入家中，讓原本很期待爸爸回家的孩子們都被嚇哭，另外，李靚蕾也針對近日傳聞作出回覆，「沈默了三周，每天除了層出不窮, 千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來台面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」

李靚蕾表示，這些日子她和孩子們像往常一樣倒數著爸爸回家的日子，她詢問對方幾點要回家後，王力宏竟請她去問在美國的調解員，讓她很無奈，而當天凌晨12點半，李靚蕾終於收到調解員的回覆，被告知王力宏早上會帶著兩位熟識的工作人員到家裡，但她認為這樣安排不妥，工作人員對孩子們來說是陌生人，且也有安全疑慮，明確表達不希望他帶任何人一起來家裡，「結果你還是不顧我的反對，未經我同意，強勢地帶著兩位男性按了電鈴。」並威脅如果不開門，就永遠不回家了。

而王力宏在回家時還提出希望李靚蕾拔除監控，他才肯進門的要求，並一再保證只有兩位工作人員，未料李靚蕾查看監控後，竟發現除了他說的那兩位男性，後面竟還躲了一位素未謀面的男子，讓她覺得毛骨悚然，「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來」。

李靚蕾最後也鄭重發表聲明，強調自己身心健康，還有三個小孩子完全不可能有自殺念頭，「如果我發生什麼事，絕對不會是自殺」，並透露這期間因為王力宏種種脫序的行為，讓她承受極大的精神壓力，並坦言用盡所有力氣，去抵擋王力宏對她的各種詆毀和騷擾，而王力宏不斷在親友面前，裝可憐想要騙取他們的同情。

李靚蕾最新發文。（圖／翻攝自微博）

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