疫情燒到天母！北投明德小七、郵局有確診者足跡 緊急停業清消 23:452022/01/11 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投明德郵局傳出有確診者足跡，官方緊急宣布停業1天，進行消毒。(圖／Google街景) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明德郵局深夜發公告，停業清消一天，13日恢復營業。(圖／中華郵政官網) 桃園機場群聚案狂燒，確診者足跡遍布桃園本地與雙北，甚至還曾造訪高雄，目前已有32人確診，如今疫情更是燒到天母，北投明德郵局與7-11都出現確診者足跡，暫停營業清消。 明德郵局在官網公告，指出因有確診者足跡，須辦理消毒作業，將於12日停業一天，13日恢復營業。 疫情爆發！北市知名薑母鴨有確診者足跡 業者急貼公告回應 7-11無人科技店「X-STORE 5」開幕 進駐桃園高鐵周邊 #確診者足跡 #郵局 #明德 #天母 #7-11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 最棒新年禮物 他到小7買牛奶竟成千萬富翁 超幸運際遇曝光 12:202022/01/02 國際 林靜儀黑歷史又被挖出！前年底臉書一篇PO文打臉自己 網朝聖狂酸 23:022022/01/06 生活 新北機場清潔工足跡曝光 逛桃園大潤發、7-11、郵局 14:392022/01/06 生活 太「壞」了！小七福袋下周三開搶 有機會抽瑪莎拉蒂豪車 12:552022/01/04 財經 天母桓琚 展現人文雋永氣息 04:102022/01/07 證券．權證 7-11全新功能解鎖 便民服務網狂讚：不用煩惱了 15:542022/01/10 生活 金虎變黑馬 虎年套幣 網路預購超搶手 04:102022/01/11 金融．稅務 對岸兄長跨海求援 7旬翁險遭騙百萬 18:342022/01/03 社會 金鐘新人擺地攤沒人認出 一日收入1068元包包還被偷 22:362022/01/04 娛樂 汎德永業狂砸8.6億元 台北士科BMW新展間2024啟用 22:392021/12/27 財經 7-11架構最大多元募款平台 2022首波攜手荒野保護協會 16:462022/01/11 生活 生活熱門新聞 疫情燒到天母！北投明德小七、郵局有確診者足跡 緊急停業清消 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 桃機群聚擴大 前台大醫見這一例驚：我擔心的果然出事了 - 生活 三級離我們不遠了！專家曝這2天是關鍵 過年恐得宅在家 - 生活 第三劑最快哪天可打？比對「接種日期表」預約不出錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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