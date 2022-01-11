明德郵局深夜發公告，停業清消一天，13日恢復營業。(圖／中華郵政官網)

桃園機場群聚案狂燒，確診者足跡遍布桃園本地與雙北，甚至還曾造訪高雄，目前已有32人確診，如今疫情更是燒到天母，北投明德郵局與7-11都出現確診者足跡，暫停營業清消。

明德郵局在官網公告，指出因有確診者足跡，須辦理消毒作業，將於12日停業一天，13日恢復營業。