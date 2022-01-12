世界衛生組織（WHO）今天表示，將有超過一半的歐洲人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron，但還不應該將COVID-19視為類似流感的地方性流行病。

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在新聞簡報中表示，歐洲2022年首週就新增逾700萬起確診病例，新增確診人數在兩週期間增加了一倍以上。

克魯格說：「依照這個速度，健康計量評估研究中心（IHME）預測，在未來6至8週內，歐洲地區50%以上人口將感染Omicron變異株。」健康計量評估研究中心附屬於美國華盛頓大學（University of Washington）。

克魯格表示，歐洲和中亞53國中有50國確診病例已經有Omicron的蹤跡。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）昨天表示，現在可能是將追蹤COVID-19演化的方法，改成追蹤流感演化方法的時候了，因為COVID-19致命性降低了。

這意指將COVID-19視為地方性流行病，而非大流行疾病，如此一來就不用記錄每一起病例，也不用篩檢所有出現症狀者。

但世衛歐洲區COVID事件負責人史摩伍德（Catherine Smallwood）在記者會中表示，這還「差得遠了」，因為地方性流行病的傳播必須是穩定且可預測。

史摩伍德說：「不確定性仍非常大，這種病毒演化相當快，構成了新挑戰。我們肯定還沒有到可以將它稱之為地方性流行病的地步。」

世衛今天也表示，需要更多研究來確定現有的COVID-19疫苗是否能提供足夠防護力，來對抗感染力強的Omicron。許多藥廠已在研發下一代疫苗。

世衛召開最新一次技術性簡報會，目的為回答有關Omicron懸而未決的大問題，像是它的嚴重程度、傳播能力和逃避疫苗的能力

但其中一個關鍵問題是，現在是否需要針對Omicron研發新的疫苗，世衛目前也沒有答案。

世衛說：「需要進一步研究來更深入了解Omicron對疫苗的免疫逃脫潛力，以及自然感染誘導的免疫反應，還有Omicron對疫苗特有的反應。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110111