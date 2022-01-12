疫情持續延燒，本土個案不斷新增，台北市北投明德郵局11日緊急公告，由於有確診者足跡經過，因此12日暫停營業進行清潔、消毒，從13日開始恢復營業；此外，7-ELEVEN明德門市和北投懷德街上的萊爾富也貼出公告，將暫停營業。