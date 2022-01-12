疫情燃燒北市！北投明德郵局、便利商店傳有確診者足跡 00:092022/01/12 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7-ELEVEN明德門市也貼出清消公告，疑似有確診者足跡。（摘自靠北北投幫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續延燒，本土個案不斷新增，台北市北投明德郵局11日緊急公告，由於有確診者足跡經過，因此12日暫停營業進行清潔、消毒，從13日開始恢復營業；此外，7-ELEVEN明德門市和北投懷德街上的萊爾富也貼出公告，將暫停營業。 #北投 #明德 #郵局 #確診者足跡 #暫停營業 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 - 政治 F-16V戰機墜海前飛官一動作斷生路？ 空軍：不正常 - 政治 前立委龐建國墜樓留12字遺言 施正鋒吐心聲 - 政治 龐建國墜樓身亡 LINE截圖瘋傳凌晨4時曾連PO 3次「不公不義的台灣」 - 政治 林昶佐慘了？黃暐瀚居然聽到一個內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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