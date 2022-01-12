「封鎖台灣」也是數十年來沒有消退過的謠言，主要內容大致分為兩方向：

1、台灣是海島，被封鎖就會完蛋。

2、中國可以輕易封鎖台灣。

然後就死了。

是的，就這樣，沒有任何技術討論，直接結論。

大談此類謠言者，絕大多數都是用國際關係角度切入，理由不外乎是「其他國家不會出手幫助」、「台灣撐不了幾天」，至於怎樣封鎖，如何封鎖，大概就是出動解放軍帳面上很多的艦艇、武裝船隻，或是潛艇跑到港口施放水雷等等。

當然，有軍事概念的人來說，提到這種說法，腦中大概會想到一打以上的問題要解決，但這類說法對一般民眾而言很具有說服力。因為謠言會流傳就是有部分的事實，這個謠言的事實大致有三項：

（1）台灣禁不起被封鎖太久。

（2）中國的確有封鎖台灣的能力。

（3）潛艇也的確可以施放水雷。

既然如此，好像不就代表做得到嗎？是的，「大致上」做得到，但「嚴格說」做不到。封鎖沒有想像中那麼簡單，說要封就封，必須考量的問題非常多，就算只討論國際壓力，技術上來說也是困難重重。

封鎖有種種施行上的難處

首先，這三個謠言中的事實，關鍵處同樣在「時間」與「空間」。台灣禁不起被封鎖，但問題是「封鎖會持續多久」。討債集團要去堵人，保證要堵到就必須派越多人，用越多時間監視，更何況大海茫茫，要做到封鎖需要持續多久，解放軍有此資源嗎？

中國具有封鎖台灣的能力，純粹是就技術上來說，還真的做得到，但就實務上的運作可是完全做不到。大家一定覺得這到底在講什麼有字天書，完全看不懂，很合理，多數研究軍事者也都沒講清楚，或是不知道怎樣解釋。

在此就先不提台灣被封鎖幾天會出事，軍需跟民生用品的自產能力等等在封鎖後會出現的狀況，因為講下去恐怕更多封鎖教徒會崩潰，以下就只談會怎樣封鎖。

簡單說，就是「封鎖」的具體措施要怎樣去施行。大家可以想像一下，台灣是海島，封鎖一定得用海空軍，所以假設今天有一艘「不明船隻」出現在雷達上數十公里外，若你是解放軍奉令執行封鎖的軍艦，會怎麼做？

A、發訊息友善詢問，若回答為非台灣籍商船，就打聲招呼放它過。

B、開啟嘴砲模式，堅持盤問對方到底目的地是不是台灣，若是的話把它罵走，不准它前進。

C、不管三七二十一，有船出現在這裡，就發射飛彈擊沉。

問題在哪？大海很廣闊，僅能依靠雷達確定這艘船出現，再用其他辦法確認這艘商船是不是依航線去台灣。就當作會進入這片海域的都是要去台灣好了，要怎樣阻止這艘船？不要以為開船過去追它會很有效喔，想想看距離如果五十浬，軍艦速度比商船快十浬，那最少也要五小時才會追上。

那換個方式，若不聽話停船檢查，就能夠直接發射飛彈擊沉嗎？就先假設這是成立的好了，那麼東北亞國家的船隻需要行駛台灣海域的航道，每天會有幾艘船要通過呢？我們就假設日本有一百艘，然後你是解放軍軍官，要怎樣確定這一百艘商船中，哪一艘將是載滿台灣需要的物資，目標是台灣港口的呢？而實際上每天通過台海周邊的貨船多的話會有上千艘。

換句話說，若要派人登船檢查，就先當日本人很乖，都願意讓解放軍上商船盤查好了，那麼一艘萬噸商船，要徹底檢查需要多少人力？每天一百艘，需要多少解放軍的軍艦或是武裝船隻，花費多少時間去檢查？若把會通過的其他國家都算進去，中國海軍加上岸巡的數量翻倍都不夠。

也就是說，要封鎖就只有勒令船隻轉向不然就擊沉這個選擇。上船押人或是把船開走，都需要更多人力，把船開回自家港口就會跟海盜沒兩樣，實務上也沒那麼多人跟港位可以執行，真做下去問題會更多。

(本文摘自《阿共打來怎麼辦》/大塊文化)

【內容簡介】你所知道的軍事情報大都是謠言

重新建立對台海軍事現況的認知

軍事謠言是造成台灣失敗主義的溫床

台灣大選之前，必會出現軍事謠言大量散布。

以往都是少部分的中國網民，配合台灣統派譏諷貶低台灣國軍，散播吹捧解放軍實力的農場文。但在二〇二〇年總統大選，此趨勢已擴張到一般民眾，透過LINE、Facebook等封閉群組的特性，中國加強資訊戰的力道，力求讓台灣民眾普遍相信，中國解放軍的實力不僅可以三兩下打敗台灣，更可以超英趕美，不出數年就可成為新霸權。也就是要台灣人早點認清現實，快快投降。

但仔細想一想，這類謠言的目的是什麼？

謠言是動搖對手民心的武器，是在沒有把握、無法有效直接進擊時，靠謠言來動搖對手的信心，創造打擊的有利條件，甚至想以恐嚇的方式讓台灣乖乖就範。因此，謠言所代表的是造謠的一方沒有必勝的把握，試圖透過謠言創造對其有利的情勢。

建立基礎軍事常識，培養全民認知戰力

然而，這些謠言之所以能歷久不衰，代表的是台灣人對軍事常識的認知不足。更頭痛的是，政治上藍綠對抗的結果，讓雙方支持者對於理應客觀面對的軍事議題，採取政治立場優先的態度。錯誤的認知，在心戰的層面來說對台灣當然是不利的，更糟糕的是，會影響到我們對國防建軍需求的判斷，產生不切實際的看法。不管是認為解放軍無敵，台灣怎麼做都沒差，不如放棄軍備，還是反過來覺得台灣必勝，所以武器亂買也沒差，這兩種想法都會危害到國家安全。

要建立對台海狀況合理的判斷，就需要先釐清謠言。本書先針對近三十年來常見的軍事謠言加以解析、破除，讓讀者了解各種謠傳的攻台傳聞，若不是成功機率極低，就是需要天時地利人和的多方配合，絕非所向披靡的神兵利器。透過破除謠言來建立較完整的軍事觀念，認識解放軍為了提高勝算會使用的戰術，合理的範圍會到哪裡，以及台灣所擁有的防禦力量。接著再解釋中國想要侵略台灣會使用的方案，以及過程會面對什麼樣的挑戰。書中也討論在非軍事作戰外，中國一直在對台灣採取哪些沒有煙硝的侵略手段。

從台海情勢到地緣戰略，大方向解析局勢

除了以戰略觀點分析局勢，更從民眾的角度來看日常面對的中國攻勢，書中也包含了台灣人最關心的議題：如果戰爭爆發，生活會變成怎樣。最後，用較寬廣的視野看國際戰略，介紹台灣及周邊國家，以各國的利益與立場會怎樣規畫長期戰略。從這樣的觀點來看，會發現許多謠言完全與各國的戰略衝突。本書同時也以解放軍的角度來分析，建軍的目的究竟劍指何方。台灣人處在相對弱小的位置，常看貶自己、被謠言蠱惑，忘了中國也會害怕被侵略。立場對調，站在北京的角度，將會有完全不同的想法。

不過分奢望台灣是軍事強權，畢竟我們不侵略他國，但建立足以自衛與嚇阻入侵者的防衛力量，首先要國民擁有基本且實際的軍事認知。要能夠客觀理性評估我方與敵方的優缺點，才可以在鋪天蓋地的謠言恫嚇認知作戰下，有足夠的判斷能力。全民具備該有的正確認知戰力，台灣也才得以在面對複雜的世界局勢時走穩自己的路途。

「中國的未來目標是積極的擴張，以成為世紀霸權，制定世界新秩序。台灣一旦被拿下，變成中國的軍事基地，下一步就是指向東亞全體與西太平洋，到時台灣真正的戰禍才要開始。

「那麼，不顧一切發動戰爭攻下台灣，真的是中國統戰台灣的唯一目標嗎？其實，透過買辦跟被收買的內應來買下台灣，永遠比打下台灣划算。」

——〈結語〉

「要先知道合理的手段，才會曉得該怎樣因應，不然老是用台灣必敗的角度，去預設中國所有的武器與戰術都必定成功，這叫作失敗主義。讓台灣人落入失敗主義，覺得做什麼都沒用，這樣中國就可以用最節省的方式攻下台灣，這才是這些謠言想要達到的目的。」

——〈謠言就是要讓人變成失敗主義者〉

「偏保守與右派的，最容易被陰謀論以及刻板印象吸引，使其走向極端化，滲透進去非常花時間，但若成功則會有堅定的支持者。自由與左派，則最容易被看似理想的言論所吸引，輕易相信證據力薄弱的個人說法，要滲透非常的簡單，只是成功後的堅定支持者少且分散。俄羅斯以此方法拿去對付烏克蘭以及波羅的海三國，效果相當卓著，就目前所知，用反戰、和平當作口號，透過接近共產主義的進步派，最容易裂解民主國家，只要讓進步分子做永續抗爭就可以。」

——〈資訊戰〉

「各國的戰略構想，最重要的是『既有架構』，若在既有秩序下是得利者，就沒有破壞秩序的誘因。要改變原有的架構，挑戰者就得要提出更佳的條件，至少在整個西太平洋到印度洋間，中國都是挑戰者，而非秩序的維護者。中國當然有權力挑戰這個架構，但沒道理別人就一定要買單，尤其是受惠於原有體制的國家。」

——〈各國戰略總結〉

【作者簡介】作者簡介 王立

部落格與臉書粉專「王立第二戰研所」版主，理科人出身的教書匠，以天橋下說書人自居。研究古典戰略為主的相關學說，戰史、武器、系統沿革，與社會制度變化影響。從二〇〇七年開個人部落格後，以每周最少一篇三千字的自我要求，定期更新部落格至今多年，八百多篇文章從書刊介紹到各種理論簡介，希望能把社會人文科學轉化成科普等級，中學生都可讀的文章，持續進行一個人的作戰。

二〇一六年開辦臉書粉專，除了定期文章外，也在方格子開辦系列專欄，協助普及性的觀念推行。近年主要進行軍事常識普及化的任務，旨在破除中國資訊戰滲透，對台灣民眾觀念誤導的更正。

王立第二戰研所：

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沈伯洋 （協助撰寫第三部）

台大法律系畢業，美國賓州大學碩士與美國加州大學爾灣分校博士。學術領域關注刑法、法律社會學、刑事政策及白領犯罪的課題，近年主力研究資訊戰與假新聞。目前是台灣人權促進會副會長、台灣民主實驗室理事長、國立臺北大學犯罪學研究所助理教授。