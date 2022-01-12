第一部 破除常見的攻台軍事謠言

在這一部裡的篇章主要說明從一九九○年代台灣民主化開始，中國不時對台灣進行武力統一宣傳，因而產生的各式各樣謠言。在此將對其中較為經典的幾款，予以全面剖析。希望藉著這些說明讓讀者可以快速理解，為何中國武力犯台的機率不高，武力統一成功更是近乎痴人說夢。這背後的道理不是盲目的信心，而是科學。

破解這部分各章節闡述的種種謠言，採用的數據多半是使用維基百科與武器年鑑中的公開資料，太過離譜的數據則不予採信。並將透過一般常識性的敘述，讓讀者了解謠言之所以沒有根據，原因到底為何。

綜觀這些謠言的核心都具有共同的特性，每一種謠言都不是全然造假，而是建立在部分真實的基礎上，但在關鍵的地方含糊其辭，甚至膨風加上說謊掩蓋。當把虛假的成分混進了一點真實，三分真七分假，就容易使人看到真的部分與自己認知的資訊符合，就會以為其他的也都是真的，便容易使得對軍事知識不足的人根本無法分辨真假而輕易上當。

大部分的謠言主要的矇騙手法有三大類：

第一種，不討論使用上的限制，而且用最極端的狀況，強迫人接受違背常理的極端條件，再從不可能發生的極端條件，硬是推出普遍性結論。例如，強調F1賽車從台北到高雄全程只要一小時，你必須接受這個事實，然後推論出只要你開自家車，適合的條件下也可以一小時台北抵達高雄。一般人都會覺得這說法不可思議地愚蠢，但在軍事上則因為一般人普遍對武器沒有基礎概念，就會輕易相信條件適合下可以成功，就會被謠言所拐騙。

第二種，混淆時空背景，把好幾種各別才能成立、有些還相互牴觸的條件混在一起，宣稱中國人民解放軍具有超乎想像的強大實力。例如，中國有沒有可以運輸坦克的登陸艦？有的。中國有沒有能夠大量可載人的船隻，有的。所以得出，中國可以用大量船隻運送坦克渡海的結論。這就跟世紀帝國電玩的運輸船一樣，可以載十頭大象卻不能裝十一名弓箭手，純粹數值化而不考慮質量與體積。這是完全不考慮船隻有體積問題，你不會把坦克用疊放的方式裝在船裡，乘員也不可能像疊罐頭一樣塞進船艙，更不要提登陸用船隻，必須考慮作戰人員要馬上下船的動線。此種不考慮質量與體積，只用載重計算最大值，正是此類謠言常見的模式。

第三種，直線式推論，並強迫用「料敵從寬」接受謠言，不接受就是有意識形態作祟。例如，中國有沒有航空母艦？有的。有沒有適合的艦載機？有的。三年內是否能夠成軍？是的。可以航行到台灣東部海域嗎？可以。所以結論，航空母艦將會讓台灣東部失守，喪失所有海空優勢。這是典型的看到女孩露出胳臂，就聯想到要進行性行為的超跳躍推論。

以上三大類，可以說全部都會要人料敵從寬，不寬者就是輕敵。但料敵從寬指的是依照資料做出合理的推斷，把敵人實力加個二成，不是料敵如神，想像敵方每個士兵都有少林武功能飛簷走壁，漁船舢舨就可以裝坦克渡海。台灣過去數十年，深陷這種過於高估敵人輕忽自己到一種病態的程度。

(本文摘自《阿共打來怎麼辦》/大塊文化)

【內容簡介】你所知道的軍事情報大都是謠言

重新建立對台海軍事現況的認知

軍事謠言是造成台灣失敗主義的溫床

台灣大選之前，必會出現軍事謠言大量散布。

以往都是少部分的中國網民，配合台灣統派譏諷貶低台灣國軍，散播吹捧解放軍實力的農場文。但在二〇二〇年總統大選，此趨勢已擴張到一般民眾，透過LINE、Facebook等封閉群組的特性，中國加強資訊戰的力道，力求讓台灣民眾普遍相信，中國解放軍的實力不僅可以三兩下打敗台灣，更可以超英趕美，不出數年就可成為新霸權。也就是要台灣人早點認清現實，快快投降。

但仔細想一想，這類謠言的目的是什麼？

謠言是動搖對手民心的武器，是在沒有把握、無法有效直接進擊時，靠謠言來動搖對手的信心，創造打擊的有利條件，甚至想以恐嚇的方式讓台灣乖乖就範。因此，謠言所代表的是造謠的一方沒有必勝的把握，試圖透過謠言創造對其有利的情勢。

建立基礎軍事常識，培養全民認知戰力

然而，這些謠言之所以能歷久不衰，代表的是台灣人對軍事常識的認知不足。更頭痛的是，政治上藍綠對抗的結果，讓雙方支持者對於理應客觀面對的軍事議題，採取政治立場優先的態度。錯誤的認知，在心戰的層面來說對台灣當然是不利的，更糟糕的是，會影響到我們對國防建軍需求的判斷，產生不切實際的看法。不管是認為解放軍無敵，台灣怎麼做都沒差，不如放棄軍備，還是反過來覺得台灣必勝，所以武器亂買也沒差，這兩種想法都會危害到國家安全。

要建立對台海狀況合理的判斷，就需要先釐清謠言。本書先針對近三十年來常見的軍事謠言加以解析、破除，讓讀者了解各種謠傳的攻台傳聞，若不是成功機率極低，就是需要天時地利人和的多方配合，絕非所向披靡的神兵利器。透過破除謠言來建立較完整的軍事觀念，認識解放軍為了提高勝算會使用的戰術，合理的範圍會到哪裡，以及台灣所擁有的防禦力量。接著再解釋中國想要侵略台灣會使用的方案，以及過程會面對什麼樣的挑戰。書中也討論在非軍事作戰外，中國一直在對台灣採取哪些沒有煙硝的侵略手段。

從台海情勢到地緣戰略，大方向解析局勢

除了以戰略觀點分析局勢，更從民眾的角度來看日常面對的中國攻勢，書中也包含了台灣人最關心的議題：如果戰爭爆發，生活會變成怎樣。最後，用較寬廣的視野看國際戰略，介紹台灣及周邊國家，以各國的利益與立場會怎樣規畫長期戰略。從這樣的觀點來看，會發現許多謠言完全與各國的戰略衝突。本書同時也以解放軍的角度來分析，建軍的目的究竟劍指何方。台灣人處在相對弱小的位置，常看貶自己、被謠言蠱惑，忘了中國也會害怕被侵略。立場對調，站在北京的角度，將會有完全不同的想法。

不過分奢望台灣是軍事強權，畢竟我們不侵略他國，但建立足以自衛與嚇阻入侵者的防衛力量，首先要國民擁有基本且實際的軍事認知。要能夠客觀理性評估我方與敵方的優缺點，才可以在鋪天蓋地的謠言恫嚇認知作戰下，有足夠的判斷能力。全民具備該有的正確認知戰力，台灣也才得以在面對複雜的世界局勢時走穩自己的路途。

「中國的未來目標是積極的擴張，以成為世紀霸權，制定世界新秩序。台灣一旦被拿下，變成中國的軍事基地，下一步就是指向東亞全體與西太平洋，到時台灣真正的戰禍才要開始。

「那麼，不顧一切發動戰爭攻下台灣，真的是中國統戰台灣的唯一目標嗎？其實，透過買辦跟被收買的內應來買下台灣，永遠比打下台灣划算。」

——〈結語〉

「要先知道合理的手段，才會曉得該怎樣因應，不然老是用台灣必敗的角度，去預設中國所有的武器與戰術都必定成功，這叫作失敗主義。讓台灣人落入失敗主義，覺得做什麼都沒用，這樣中國就可以用最節省的方式攻下台灣，這才是這些謠言想要達到的目的。」

——〈謠言就是要讓人變成失敗主義者〉

「偏保守與右派的，最容易被陰謀論以及刻板印象吸引，使其走向極端化，滲透進去非常花時間，但若成功則會有堅定的支持者。自由與左派，則最容易被看似理想的言論所吸引，輕易相信證據力薄弱的個人說法，要滲透非常的簡單，只是成功後的堅定支持者少且分散。俄羅斯以此方法拿去對付烏克蘭以及波羅的海三國，效果相當卓著，就目前所知，用反戰、和平當作口號，透過接近共產主義的進步派，最容易裂解民主國家，只要讓進步分子做永續抗爭就可以。」

——〈資訊戰〉

「各國的戰略構想，最重要的是『既有架構』，若在既有秩序下是得利者，就沒有破壞秩序的誘因。要改變原有的架構，挑戰者就得要提出更佳的條件，至少在整個西太平洋到印度洋間，中國都是挑戰者，而非秩序的維護者。中國當然有權力挑戰這個架構，但沒道理別人就一定要買單，尤其是受惠於原有體制的國家。」

——〈各國戰略總結〉

【作者簡介】作者簡介 王立

部落格與臉書粉專「王立第二戰研所」版主，理科人出身的教書匠，以天橋下說書人自居。研究古典戰略為主的相關學說，戰史、武器、系統沿革，與社會制度變化影響。從二〇〇七年開個人部落格後，以每周最少一篇三千字的自我要求，定期更新部落格至今多年，八百多篇文章從書刊介紹到各種理論簡介，希望能把社會人文科學轉化成科普等級，中學生都可讀的文章，持續進行一個人的作戰。

二〇一六年開辦臉書粉專，除了定期文章外，也在方格子開辦系列專欄，協助普及性的觀念推行。近年主要進行軍事常識普及化的任務，旨在破除中國資訊戰滲透，對台灣民眾觀念誤導的更正。

王立第二戰研所：

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沈伯洋 （協助撰寫第三部）

台大法律系畢業，美國賓州大學碩士與美國加州大學爾灣分校博士。學術領域關注刑法、法律社會學、刑事政策及白領犯罪的課題，近年主力研究資訊戰與假新聞。目前是台灣人權促進會副會長、台灣民主實驗室理事長、國立臺北大學犯罪學研究所助理教授。