根據《財訊》報導，全台房市造價漲，不僅原物料漲、土地漲，連工資都在漲，中南部開始傳出預售建商寧可退戶賠錢，也要毀約不賣的案例。「毀約還賠比較少！」一位在地業者分享，收預約金10萬元，尚未進入正式簽約，僅須加倍返還，即20萬元，就能跟買方解約。

成本飆高！ 小建商寧退不賣

一位高雄在地業者說，因為營建成本上揚，在高雄蓋房子的造價從2021年初的1坪12萬元，漲到現在超過13萬元，「別以為1萬元不多，若以高雄每坪房價20多萬元來賣，成本差很大！」

他精算，2019年在高雄興建15樓以上大樓，1坪造價僅7萬元，2021年即上漲到12萬元，台積電一宣布設廠後，因為大家搶工人、搶建材，又立刻漲至13萬元，「光是造價1坪就飆漲1萬元，但我們1坪就必須要加價兩萬元，因為預售還沒動工，誰抓得準之後造價會漲到哪？」

《財訊》分析，漲更多的是土地。2021年年初，高雄楠梓高雄大學周邊土地行情，原本的單價約30萬元，但至2021年底，附近土地已經60萬元；換算下來，光是土地的成本，建商每坪就必須增加5萬元；若再加計造價的兩萬元，房價就得比之前多出5~7萬元，以後高雄恐怕沒有3字頭以下的房價。業者強調，「這不是炒作，只是反映合理成本。」最大獲利者是地主、包商，不是建商。

他分析，如果建商沒有精算好成本，加上銀行對建商又緊縮銀根，土建融成數下降，餘屋貸款成數也被砍，資金周轉會出現問題，「乾脆不要蓋了！」

若硬要蓋下去，遷就成本發包品質不好，也無法順利交屋回收資金，「終究要虧本，倒不如放給它倒，」他預估在2、3年後會有許多類似的預售爛尾樓出現。《財訊》報導指出，尤其是這一波房市大好，市場上有不少一批5、6人集資蓋房子的一案建商或小建商，風險尤大。

歐亞資產評價集團總裁許文昌表示，2018年美中貿易戰開打，台商回流設廠，讓竹科、南科等周邊住宅起漲，後因疫情貨幣寬鬆、缺工缺料、造價上漲，接著通膨議題民眾爭買實質資產，加上實價登錄2.0上路價格透明，讓這波房價上升得又急又猛，種種因素加總，過去前所未有，所以才會出現「建商反悔出售預售屋，在過往很少見！