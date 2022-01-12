1997年10月16日，台北縣中和錦和街警匪槍戰中，在逃嫌犯李德陽落網，殉職警員林安順的警用90手槍亦被起獲。（中時資料照 黃天強攝）

前台北縣警局刑事小隊長林安順緝毒遭槍殺案，一度因司法疏漏，致全案竟成無凶手的「懸案」且判決定讞，家屬悲痛萬分，他們全家到警政署下跪陳情，高檢署聲請再審獲准，官司纏訟16年，最高法院佐以彈道比對及測謊結果，將殺警凶手李得陽判處無期徒刑定讞。

1997年10月8日，李得陽與陳達民遭人向警方密報攜槍到中和販毒，當時林安順據報率員到場盤查，李、陳拒絕受檢，雙方爆發槍戰。陳持德制手槍朝員警許振發射擊，致其眉心中彈倒地，警槍掉落，李趁亂撿起地上的警槍，朝壓制在陳達民身上的林安順開槍至彈盡，導致林中槍殉職。

陳達民當下被支援員警逮捕，李得陽逃逸6天落網。兩人在一、二審都被判死刑，但台灣高等法院更二審認為殺人的是陳男，李殺人部分被判無罪，檢方未上訴而告確定。

不過，台灣高等法院更四審時，法官又改認定李得陽才是凶手，陳沒有殺林安順，改依殺人未遂判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞，但當時，因非法持槍被判5年的李得陽已服完刑出獄。

殺警凶手逍遙法外，讓家屬悲痛萬分，他們全家到警政署下跪陳情，經本報持續報導，高檢署就李得陽殺人部分聲請再審獲准。

2013年最高法院認為，彈道比對認定陳達民當時被林安順壓制在地，怎麼可能有時間撿拾遠處掉落在地的警槍開槍？依法醫鑑定報告，林安順中彈是由前往後、由上往下的彈道，陳被林壓制在地上，若是開槍射擊，方向正巧相反，顯示非陳槍殺林。

最高法院指出，根據陳達民自白、比對證人供詞，佐以測謊結果，認定李得陽是趁亂爬出車外，撿拾地上的警槍，從遠處對林順安開7槍致死。

在量刑部分，最高法院認為李得陽當時為逃離現場，見林安順欲逮捕同夥陳達民，一時恐懼，才開槍射擊執勤中的林男，並非預謀殺人，尚無剝奪其生命權的必要，就其所犯殺人罪，處以無期徒刑，已足資懲儆，因此判處無期徒刑定讞。

殺警凶手逃過死刑，死者家屬無法接受，林安順的外甥賴大為當年得知判決結果，氣憤地跑到最高法院，持紅漆潑灑法院大廳，他說這些紅漆象徵著林安順的鮮血；這種判決無疑是對所有外勤警察都開了一槍，任誰都不能接受，他怒斥台灣司法真的是黑的。

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