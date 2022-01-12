沒做滿3個月的工作該寫進履歷嗎？有一位女網友透露，自己要去面試新工作，但因為前一份工作沒做滿3個月就離職，猶豫是否要寫進履歷，更擔心不誠實說明，新公司可以透過投保資料查到，因此上網詢問網友們意見，有過來人認為，不用特別寫無法加分的經驗，只是要合理解釋空窗期就好，專業能力夠、態度好還是穩穩錄取。

該名網友去年12月在《Dcard》論壇上發文表示，自己是剛畢業的社會新鮮人，9月時曾找到一份正職工作，但後來因各方面的考量，不到三個月就決定離職，「想問大家會把這個經歷寫到履歷嗎？如果不寫，下個雇主透過投保資料看得到嗎？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，如果跟新工作的資歷無關，就不會特別寫進去，「沒有相關就不會寫，剛畢業找工作一段時間還可以」、「太短不會寫，被問到就隨便想個理由」、「看不到前公司的資料，只知道投保年資」、「查不到，除非對方要你的勞保明細，不過一般不會。」

此外，有人建議，如果最後選擇不寫那段經歷，面試時還是得說明出現空白期的原因，「可以不寫這3個月，那麼就要有理由解釋從7月到11月，這5個月空白是怎麼會是，這樣其實也沒有很好」、「太短的話不會寫，等問到就說邊找工作邊幫忙家裡」、「不想寫也可以，但要先想好怎麼說你這三個月在做什麼。」

不僅如此，有過來人分享自身經驗表示，「我也有同樣的情況，但我有寫進去，就只是老實講，最後還是有錄取」、「不用寫，因為這種經歷不會加分，只要合理解釋空窗期在幹嘛就好，專業度、工作能力足還是穩穩錄取」、「個人覺得找工作還是看專業能力跟態度，可寫可不寫，不寫就想個理由」、「新鮮人差異不大，誠實比較重要，到時候不小心說溜嘴反而難交代。」