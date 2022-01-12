星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，白羊座、摩羯座、處女座、雙子座、雙魚座的女人愛情之路最坎坷，第一名的雙魚座心太軟，對別人仁慈，卻讓自己的愛情傷痕累累。

▍第五名：白羊座

白羊女衝動火爆，個性坦率、直接，不懂掩飾，所有心情就表現在臉上，吵架的時候也是不經大腦思考、毫不退讓，很容易把分手掛嘴邊，吵著吵著就散了。另外，白羊女太好勝，也讓男人很有壓力。

▍第四名：摩羯座

摩羯女對自己要求嚴格，是那種寧缺毋濫的人，不會輕易戀愛，也不願輕易分手。也正因為這樣，她們對另一半的要求很高，沒有到達標準她們就不考慮。正是因此，摩羯女經常因為標準太高而單身，或者因戀人表現不如預期而分手。

▍第三名：處女座

完美主義的處女座總會讓人覺得挑剔，實際上她也就是嘴上說說，心裡還是很愛對方的，只是表達不好，容易因此讓感情漸行漸遠。另一方面她們自我要求高，同時又常常表現出驕傲、任性的態度，常常讓對方感受不到愛。

▍第二名：雙子座

雙子女腦筋靈活，奇奇怪怪的想法層出不窮，同時又很堅持自己的想法，對於別人的反對和勸誡並不是很放在心上，別人越是不看好的，她就越堅持，有時候會讓人覺得很任性，雙子女在談戀愛的時候，總是會有很多奇奇怪怪的想法，需要另一半不斷包容，其實也造成戀人很大的壓力。

▍第一名：雙魚座

善良心軟的雙魚女太容易被對方感動，或者不忍心拒絕他人的追求而戀愛，或者總願意相信對方好的一面，過於信賴對方，害怕對方因為自己受傷，不願太絕情等，卻因此招來爛桃花，讓自己受傷。

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