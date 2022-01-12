Omicron的主要症狀有哪些？

Omicron殺進台灣社區，國外案例顯示Omicron症狀包括流鼻水、頭痛、疲倦等，令人難以分辨是感冒還是染疫，不過Omicron已經在當地大流行的英國民眾還有通報出現皮疹，主要包括蕁麻疹、痱子及凍瘡3種，民眾也可以此來注意自己是否染疫。

Omicron被視為症狀較輕微且像感冒，英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）用戶通報最常見的前5大Omicron症狀，由多至少依序為流鼻水、頭痛、疲倦、打噴嚏及喉嚨痛，只有50%用戶通報出現發燒、咳嗽、嗅味覺喪失的典型症狀。

英國《太陽報》（The Sun）報導，也有民眾通報出現皮膚疹，民眾通報的皮膚疹主要有3種。

The three types of skin rashes that could be signs you have Omicronhttps://t.co/UMo2ZPGVtQ — The Sun (@TheSun) January 10, 2022

第一種是蕁麻疹，通報的民眾說蕁麻疹通常來得很突然，他們說會以突起的腫塊形式出現，而且非常癢，從手掌或腳底劇烈發癢開始。

報導指出，部份新冠患者會出現蕁麻疹，而且較常出現在兒童身上。不過除了新冠病毒，包括感冒病毒等，也可能引發蕁麻疹。

第二種類似痱子（prickly heat），有些案例是長滿全身，不過較常集中在手肘、膝蓋、手背及腳背。

英國醫生洛伊德（David Lloyd）先前警告，觀察到15%年輕Omicron患者出現疹子，不過一直到最近，才有愈來愈多成年患者反應出現疹子。這些人同時也出現疲倦、頭痛、食慾不振等症狀。

第三種是出現類似凍瘡（chilblains）的皮疹。民眾通報出現會痛、呈現紫色或紅色、突出在皮膚表面的斑塊，這種斑塊類似新冠腳趾（covid toe），患者的腳趾或手指出現紫色、藍色或紅色變化，有些患者會癢會痛，有些患者則不痛不癢。

除了上述症狀，下背疼痛、肌肉痠痛、盜汗也是Omicron主要症狀。