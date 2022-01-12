現代人說起過敏體質很常見，許多人都曾在日常生活及飲食中，產生對食物或藥物的過敏反應。這些過敏反應有時是很輕微的，也許只是皮膚起疹子，但大家或許不知道，情況一旦嚴重，恐會發生喉頭痙攣、呼吸困難、發燒、氣喘，甚至致命的結果，振興醫院教授級主治醫師蔡勝國在《麻醉真相》書中，分享兩個案例。

案例一、一位父親為了口腔白斑切片做麻醉，結果檢查還沒做，才剛剛麻醉就發生休克。經醫院急救後變成植物人十餘年，原因在於「麻醉後的過敏性休克」。

案例二、宜蘭一陳姓女子，到鎮上某醫美做腋下「除汗手術」。不料在進行局部麻醉手術時，陳女突然全身抽搐並陷入休克。雖經緊急送往大醫院進行急救，但仍舊意識不清，昏迷指數只有3。研判原因有可能是局部麻醉藥物使用不當或過量，當然也有可能是過敏所致。

上述兩個案例，看起來好像很嚴重。但有關麻醉過敏事件，除了機率極低的惡性高熱，是因為麻醉藥物造成過敏外，抗生素的使用也是造成過敏的最常見原因。所以有時候，麻醉過敏的責任並不能全算到麻醉藥的頭上。

根據國外的統計，盤尼西林（Penicillin）過敏反應的發生率是0.7 ∼10%。另根據國內「藥害救濟中心」的統計，截至2017 年10 月為止，因服用藥物造成的死亡、障礙及「嚴重」疾病的藥害救濟案件共有1,665件，給付金額超過新台幣4 億5,000 萬元。

依現在醫院評鑑的規定，病人在手術劃刀之前的30∼60分鐘，必須要使用預防性抗生素，以防手術後的感染。理由是：預先投藥可以降低術後的感染率、縮短住院天數、減少住院費用，成效非常良好。我們可以這麼說，抗生素引起的過敏反應可能還遠大於麻醉藥。

其中，抗生素最易引起過敏反應（有Penicillin 類、Cephalosporin 頭孢菌素類，以及Sulfonamides磺胺類）。至於在手術中常用的Cefazolin 與Vancomycin，也都是較易引起過敏反應的藥物。

但不論如何，病人就算是因為施打抗生素而過敏，只要是在麻醉進行中，麻醉醫師除麻醉藥物安全外，對抗生素的過敏反應也必須立即處理。也就是說，只要手術的麻醉是由麻醉專科醫師執行，也備有儀器全程監測，那麼，任何病人的過敏現象都可及早被發現，讓醫師執行適當的治療。

一般來說，由於藥物過敏是引發體內免疫系統（IgE抗體）的反應，通常具有「不可預測」性。但麻醉醫師在麻醉前訪視時，肯定會問到「過敏史」，當中也包含抗生素藥物在內；一旦得知會造成過敏的藥物，醫師都會在手術前改換其他抗生素，這可是很重要的事前預防措施。

至於在手術中，為了預防病人對抗生素過敏，多半都會採用靜脈輸注─即「滴定法（Titration）」，先給予小劑量測試後，再給予更多劑量。如此一來便可早期發現過敏反應現象，一旦出現過敏現象便應立即停止，尋求替代藥物。最後還有一個小提醒，凡是因為藥物所引起的過敏反應，就是「藥物不良事件」，都可以向「財團法人藥害救濟基金會」請藥害補償。

另外，曾有新聞報導指出，「發生過敏性休克的患者，有1／3是氣喘病人」，由於空氣品質的惡化，全球氣喘病患（盛行率為4.3%）有持續增加的趨勢。當然，氣喘病人會有極高比例發生過敏反應，甚至休克。除了過敏之外，支氣管痙攣和低血氧症，也是麻醉和手術併發症的主因。因此，手術麻醉前的相關常規藥物治療絕不能停止，麻醉前也可給予預防過敏的藥物治療，或吸入性的β-2 氣管擴張劑。

本文節錄自：【麻醉真相：手術前的病人筆記，你一定要知道的麻醉計畫、用藥風險、術後照護】／時報出版