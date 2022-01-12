冬天天空陰沉沉，如果又下起綿綿細雨，讓人渾身又濕又冷，更是懶得出門，和朋友見面的機會也變少很多。

冬季也是憂鬱症狀的好發季節，其中一個主要的原因是「孤獨感」。比起宅在家裡看臉書，出門和死黨、姊妹淘、親人見見面、講講話，光是和人連結的感覺就能打退一大半的冬季憂鬱。

孤單一個人不但害情緒糟透，也會直接損傷身體。憂鬱會增加罹患心血管疾病的風險，美國匹茲堡大學研究顯示，當沉浸在負面情緒，大腦會大量分泌細胞介白素-6（interleukin-6，促發炎因子之一），同時也觀察到頸動脈血管壁有增厚傾向，而頸動脈血管壁厚度增加是臨床上評估動脈硬化風險上升的有效指標，表示負面情緒確實會「傷心」。

不只心血管疾病，2012年美國俄亥俄州立大學的研究也指出，孤獨感會降低免疫系統和身體能力。研究人員一共觀察200位曾罹患乳癌的女性，用問卷測量受試者的社會孤立感和孤獨感，並檢測她們血液中皰疹病毒的抗體。

通常皰疹病毒在人體內保持休眠，但會因壓力而活化。結果顯示，較孤獨的受試者的抗體濃度更高，表示病毒更活躍，而且也告訴研究人員她感覺更疼痛、憂鬱和疲勞。

不能改變天氣，那就改變生活吧！簡單的4招，冬天不再鬱卒難熬。

1. 別單靠文字訊息，記得多講話

在Line上打10句話，療癒的效果恐怕比不上面對面好好說一句話。如果真的沒辦法和親朋好友碰面，那就打電話吧！說話，是眼睛、嘴巴、臉部肌肉一起動作的好「運動」，比只動手指頭更能活化感官和情緒。

2. 縮短掛在社群網站的時間

社群網路製造出被一大群朋友包圍的表像，但其實會讓你感覺更孤單。跳出虛擬世界，做些讓好朋友開心的事情；好好經營現有的關係，比起臉書上有100個人按讚更實在。

3. 放滿滿一缸水，泡個熱水澡

泡個暖呼呼的澡是放鬆心情非常有效的方法，也給自己一段沉靜下來的私人時間，可以好好想一想忙碌時根本沒空思考的生活大小事。泡熱水澡能促進新陳代謝、加速血液循環，讓你元氣滿滿。

4. 把興趣從屋子角落找回來

無精打采的時候連躺在沙發看電視都嫌懶，但是你一定有些喜歡做的事吧！把這些事找出來，做菜、找朋友一起看電影都很好，排進作息表裡去。剛開始會覺得有點麻煩、有些不甘願，但是你很快就會發現，世界不再陰沉沉，變彩色了。