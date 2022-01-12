跨年過後緊接著是春節連假，又是KTV大發利市的時刻。全台的「K歌之王」也許包廂都訂好，準備夜唱到天亮了吧！不過K歌同時也要吃牛肉麵、喝啤酒；很多人K完歌，隔天就聲音沙啞、甚至發不出聲音，聲帶嚴重受損！不僅是需要頻繁練唱與表演的歌手、劇場工作者，經常需要發聲的教師、直播主或是YouTuber也時常需要保養喉嚨。該如何正確保護寶貴的聲帶？由耳鼻喉科醫師告訴你。

汐止國泰醫院耳鼻喉科主任方德詠表示，曾遇過不少教師有聲帶結節（俗稱聲帶長繭），也有人K歌夜唱，聲音沙啞狀況持續多日，發現聲帶充血，甚至有出血性息肉。醫師點出出血性息肉除非手術去除，否則會一直在那裏，造成嗓音改變。除了教師外，講話速度較快、音量較大的人，也可能有這症狀。

相信在電視廣告頻繁播送下，大家都聽過「胃食道逆流」這個疾病。胃食道逆流是指胃酸不正常地反流到食道，甚至咽喉的疾病，常見的症狀包含喉嚨卡卡、慢性咳嗽，聲音沙啞與喉嚨痛。方德詠醫師表示，聲帶受損原因之一為「胃食道逆流、喉咽反流」，包括「鼻涕倒流」等都將使患者想清喉嚨，但清喉嚨又是傷害聲帶甚鉅的動作，易造成聲帶水腫。

發聲時，聲帶的前3分之2為主要震動與發聲部位，如果用力方式錯誤，大吼大叫，就可能造成聲帶長繭或水腫。如是因感冒等發炎疾病造成聲帶水腫，或是聲帶的繭還在初期較小的階段，休息幾天有可能自己消失。

方德詠醫師特別提醒的是，吸菸容易導致聲帶水腫，而喝酒易造成胃食道逆流，都是想保養聲帶的人應盡量避免的。另外平時要避免過度使用聲帶、用力說話以外，也要避免清喉嚨、用氣音說話，這都是很傷聲帶的。