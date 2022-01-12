魚油是現在最熱門的保健食品之一，在健康食品認證項目中，魚油具有第二軌規格調節血脂的標準審查方式，意謂只要魚油中的指標成分含量高於標準，再通過安定性試驗，即可較個案審查來得快速拿到健康食品認證。

然而，魚油的研究十分廣泛，不僅是在調節血脂、血膽固醇方面，也有許多研究探討魚油的抗憂鬱、調節血糖的功效，在本篇專欄就要和大家分享魚油與血糖方面的好處與機制。

●魚油可能調節胰島素敏感性的機制

魚油所含的omega-3，如：ALA、DHA與EPA，是具有生物活性的油脂，以下節錄了研究發現魚油能調節胰島素的機制。

●魚油降低發炎反應

發炎是胰島素敏感性下降的主因之一，而omega-3代謝物會形成抗發炎的細胞激素，可以調節體內促發炎物質的平衡，因此能減少細胞發炎問題，降低後續胰島素敏感度問題。由於魚油可以降低發炎性的細胞激素生成，因此可以改善發炎帶來的胰島素阻抗問題。

●魚油影響細胞內機制

研究指出，發炎和脂肪激素會使細胞內質網和粒線體功能失調，讓葡萄糖的通道無法轉移到細胞膜上，使葡萄糖無法進入細胞內，這就是胰島素敏感性下降，血糖耐受不良的原因之一。

研究發現omega-3脂肪酸可以調節內質網的特定機制，進而提升粒線體的脂肪氧化作用，此舉能減少氧化壓力，而讓細胞可以好好運行胰島素帶來的訊號，讓血糖進入細胞利用而提升胰島素敏感性。

(示意圖/Shutterstock)

●魚油可以調節細胞膜流動性

由於omega-3脂肪酸的結構，讓細胞膜流動性提高，這也會提高細胞與細胞間的訊息溝通與傳遞，提高胰島素的敏感度。

●魚油是否能改善胰島素敏感性、改善糖尿病？

雖然有以上這些機制支持魚油調節血糖的功效，但臨床上的數據和結果更值得我們參考。2017年的一篇系統性回顧與巨量分析文獻，蒐集了上百篇的相關研究後進行統整與分析，整體結果如下：

– 對於健康人：補充魚油並未提升胰島素敏感性；

– 對於亞健康族群：若具有代謝症候群問題，補充魚油可以提高胰島素敏感性；

– 對於糖尿病患者：補充魚油無法提高胰島素敏感性。

依照以上結果，若是亞健康族群可以補充魚油作為調節血糖的保健食品，但如果已經發展成糖尿病時，魚油的作用可能已經不足以影響生理機制，建議還是就診才是對的！

●誰適合補充魚油？誰不適合補充魚油？

魚油的功效十分廣泛，從增進腦部健康、降低心血管疾病、調節情緒到預防高血糖等功效，因此魚油適合全民補充，但有特殊狀況用藥者就要小心，以下是補充魚油要小心的族群。

◎免疫或凝血不全者不適合補充魚油

魚油含有豐富的omega-3脂肪酸，在代謝中會傾向合成抑制發炎、凝血的激素，也可能壓抑免疫系統。這樣的功效在正常或亞健康族群中會降低發炎問題，以降低心血管疾病風險。但對於免疫低落、凝血不全，或者是甫要進行手術的患者，可能就會提高感染或出血的風險。

(示意圖/Shutterstock)

◎服用特定藥物者，魚油可能會有藥物交互作用

由於高量的魚油具有抗凝血效果，因此在服用抗凝血劑的族群，可能會增加出血機會，另外也有研究認為魚油會具有降低血壓的功能，所以若有同時服用高血壓用藥時，就要小心會不會有低血壓的風險。

由於藥物與疾病問題十分複雜，想要補充魚油時建議可以拿著自己的藥物諮詢一下醫師或藥師，詢問是否會有交互作用，該如何避免。

●如何挑選魚油製品？若要調節血脂，選擇健康食品認證

目前健康食品認證品項中，魚油相關商品皆是調節血脂認證，因此想要預防高血脂的民眾，可以優先選擇健康食品認證，可以參照衛福部健康食品查詢網站

●魚油的劑量該如何決定？

由於目前並未有調節血糖其他認證項目之魚油商品，也有許多功效是健字號認證項目未有的，這時候就需要做點功課，選擇符合研究劑量的魚油商品，以下為部分臨床研究數據供參考：

– 調節血膽固醇、血脂：每日DHA+EPA 高於1克，低於2克（健字號認證規格）

– 調節血糖：臨床實驗大多為每日 2-4克，但僅針對有代謝問題者

– 抗憂鬱的魚油劑量：每日1克，EPA為DHA 2倍

– 提升認知與記憶力：每日約2克

由於衛福部建議每日攝取量低於2克，疾病配方需低於5克，因此若要遵循臨床實驗結果的劑量需要十分小心，建議諮詢過醫師或臨床營養師後為之。