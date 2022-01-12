宅神朱學恒。（資料照片）

對於公投、中二補選、罷昶三大戰役國民黨連三敗，朱學恒披露，羅智強提議睡凱道，但其他人袖手旁觀！郭正亮則直言，國民黨沒當過在野黨，富貴慣了，很多在野黨的手法都學不會。

朱學恒在直播中表示，國民黨中央或許以為這些選戰與自己無關，但對支持者而言非常傷，因為每次都沒有贏，久而久之就失望了。

郭正亮感嘆，政治跟做生意一樣是很現實的，是結果論，勝負決定。過程中有很多不正義、亂七八糟的，但要想辦法去克服。以前民進黨在黨外時代難道沒有被國民黨打壓過嗎？還不是衝上來了。

郭正亮舉例，16名檢察官去查顏寬恒炒米粉，以前民進黨也被搞過，只是民進黨現在學壞了，也學國民黨的爛招。但是國民黨好歹要學民進黨在野的手法，民進黨只有27席立委的時候，是在立法院地板上睡了5天4夜，最後每個人躺在地上被抬出去。而國民黨占領主席台，隔幾個小時就把沙發搬到上面，沒辦法躺在地上。

郭正亮直言，國民黨沒當過在野黨，富貴慣了，很多在野黨的手法都學不會。有一些人學得不錯，例如羅智強，但是沒人跟。

朱學恒披露內幕，羅智強提議睡凱道，巡迴全台灣演講，但是一往後看，沒人跟進！主帥都不見了！朱學恒私下問羅智強，為何做這些自虐的事情？羅智強回應，現在黨沒有想法，所以誰提案誰負責，睡凱道自己負責，也沒人幫忙付錢，誰叫他要提案。黨中央也不提對案，其他人袖手旁觀！