「蕾宏鬥」新一季戰幔再開，王力宏前妻李靚蕾「打破三週來的沉默」，不忍了再度發文揮動「蕾神之錘」，除了指控王力宏意圖「帶工作人員」來探望孩子，造成她「護子心切」的安全顧慮外，也針對「關於昨天的新聞」，即By2妹Yumi的閨密「做個小孩007」PO三張截圖質疑「李靚蕾操控網軍帶風向」一事，再度強調她文中所說「句句屬實」，並聲明一定會「盡我所能配合調查，把證據提供給警方」，措辭強硬不惜走法律途徑。

李靚蕾開頭便說：「這段期間我每天都活在煉獄裡，身心俱疲」，她以為怎樣的道歉都是好的開始，「但我錯了。現今的社會做錯事，面對的方式是變本加厲的欺凌受害者，一哭二鬧三上吊（暗指Yumi），花錢購買網軍，就可以不只全身而退，還可以誣衊檢討受害者」。

李靚蕾表明立場：「整件事情，我都是一個人面對。我只有真實的經歷，和我自己的電腦跟手指。要如何一個人對抗有權有勢的公眾人物和為了龐大經濟體系和利益而戰的團隊我不知道，但無論如何，我不會選擇一樣卑劣的方式應對。」一番強烈措辭，將彼此的「正邪界線」劃個清楚。

針對王力宏近來與她的「互動」，她產生極大疑慮及恐懼感，包括「終於收到調解的回覆說，你會帶著兩個孩子熟識的工作人員到家裡」，但「事實是孩子們沒有跟你任何的工作人員熟識，孩子只有聽你說過他們的名字，從未和他們一起玩或相處」，認為她們對孩子是「陌生人」，所以「我認為孩子們和你相處應該是要在可以保有隱私和感到自在的空間，不需要任何人到我們家來監看。」但未獲回覆令她輾轉難眠。

此外，李靚蕾還指控王力宏「試圖說服孩子們跟你一起到1樓，跟孩子說媒體都在樓下拍，但沒有關係啊，爸爸不怕，你們就讓他們拍」，譴責「你為了挽回自己的名利，不顧孩子的安危和處境，什麼都願意做，是嗎？」。

最後李靚蕾針對兩點外界傳聞回應：1.關於指控「李靚蕾向王力宏要錢」一事，她強調：「從頭到尾，都只有要求為孩子的身心健康做妥善的安排和生活品質不要變，從沒有跟你多要任何錢」；而2.「關於昨天的新聞」，即By2妹Yumi的閨密「做個小孩007」PO三張截圖質疑「李靚蕾操控網軍帶風向」一事，再度強調她文中所說「句句屬實」，並聲明一定會「盡我所能配合調查，把證據提供給警方」，措辭強硬不惜走法律途徑。

前(9)日，疑似Yumi閨密「做個小孩007」公開三張截圖，特地註記發文者的來源都是「真我GT全速戰神」，猜測李靚蕾搞這些動作，是為了下一篇PO文鋪墊，意圖「重新找個理由繼續寫小作文操縱輿論，控制網民幫自己打仗」，並隔空向李靚蕾喊話，建議她不要再牽連更多無辜的人，讓朋友承受輿論的壓力。這番「風向發文」如今遭到李靚蕾強烈回擊。