李靚蕾貼出家門口監視器畫面，可以看到王力宏緊貼大門，身後是2名工作人員，但卻有第3個陌生人站在角落注視著他們。(圖／李靚蕾IG)

王力宏與李靚蕾婚變風波停歇好一陣子，但11日晚間，李靚蕾再度與IG發文，王力宏一出關，就直衝家門，不僅想硬闖，還帶了三個男人同行，嚇得她不敢開門，李靚蕾也貼出門口監視器畫面，並標註陌生男子位置。

李靚蕾表示，自己與王力宏約好讓他見孩子，條件是王力宏自己一人前來，但沒想到王力宏沒按門鈴，直接就拿出鑰匙硬闖，還瘋狂搖門，自己透過監視器畫面一看，發現王力宏帶了3個人陪同，2個是工作人員，其中一個則是完全沒看過的陌生人。

透過監視器畫面可以看到，王力宏緊貼大門，2名工作人員則站在王後面兩步距離左右，但第3個完全不認識的陌生人站得更遠，默默盯著他們家門看，李靚蕾說看到這幕，自己相當害怕，因此不敢開門，也慶幸自己有上門鏈。

李靚蕾說，王力宏曾表示，自己工作人員有前科，還認識不少黑道，因此非常恐懼，但也發出不自殺聲明書，強調「若我發生什麼事，絕對不會是自殺」。