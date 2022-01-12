新冠病毒Omicron毒株近日在台灣形成社區傳播，引起不少人擔憂，不過因為相關研究指出其毒性較低，因而有很多人在防疫措施上採取較為放鬆的心態。其實從統計數據上看，Omicron雖然重症率低，但仍存3個不可忽視的重大風險，包括：1.超量的感染者造成大量住院就醫人數壓垮醫療體系，2.Omicron對年長、慢性病與免疫力低下者仍具致命性，3.青少年感染比例暴增後造成健康後遺症令人擔憂。

歐美國家針對Omicron毒性已有不少的研究與統計數字出爐，一些疫情嚴重的國家不希望再次進行嚴格的社會封鎖，因此亦鼓勵採取與病毒共存的政策，媒體也在面對與這種傳播力極強、感染症狀卻較輕的毒株時，以安撫的心態來對待早已筋疲力竭的民眾。雖然Omicron毒性與重症率較低，但專家仍警告，必須從統計數字與醫療體系能力來看待未來可能面臨的重大風險。

美國COCID-19的Omicron持續快速擴散，11日通報新增確診人數已高達113萬例。(圖／路透社)

首先，第一項風險是對醫療體系造成的爆發性壓力，Omicron重症率與住院率雖較Delta毒株低50%~70%，但病毒複製能力是Delta的70倍，傳播能力高達4.2倍，許多國家確診人數都在短短幾天內就翻了一倍，甚至已完全接種疫苗者亦不能倖免。

換言之，Omicron重症率雖低5成，但當確診人數暴增至一倍以上甚至2倍或3倍時，因重症而接受治療或住院的總人數也會超過包括Delta在內的其他病毒株，這將對醫療體系造成疫情大流行以來所未曾有過的重大負擔。不論哪個國家，如果Delta會讓醫療體系難以負荷，那Omicron就肯定會壓垮其醫療體系，其他各種疾病的患者將因醫院的不堪負荷而無法獲得正常的治療，因缺乏治療所造成的死亡率將難以估計。

Omicron重症率雖低5成，但當確診人數暴增至一倍以上甚至2倍或3倍時，重症與住院的總人數也會超過Delta病毒株，這將對醫療體系造成疫情大流行以來所未曾有過的重大負擔。（圖／路透）

若以疫情嚴重的美國為例，在Omicron流行之前新增住院人數最高峰出現在2021年的1月中旬，當時7日平均確診人數約26萬人，7日平均住院人數近12萬人。而Omicron疫情擴散後的2022年1月中旬，因為確診人數暴增至70萬人（7日平均），住院人數已超過14萬人（7日平均），並持續創下疫情以來的住院人數新高。這能明顯看出Omicron對美國醫療體系造成的負荷已較Delta更重，勢必也會擠佔其他病症的醫療資源，如果按此趨勢，未來Omicron重症患者與死亡人數都會一一超越先前毒株。

圖為美國疫情下確診人數曲線圖。在Omicron流行之前新增確診人數最高峰出現在2021年的1月中旬，7日平均確診人數約26萬人，Omicron擴散後則在2022年1月中旬的7日平均確診人數達到70萬人。（圖／ourworldindata)

圖為美國疫情下住院人數曲線圖。上一波Delta最高峰在2021年1月中，7日平均數為近12萬人，這波Omicron則已在2022年1月中突破上個高峰，達到7日平均超過14萬人。（圖／ourworldindata)

其次，同樣的道理，確診人數暴增後，年長、慢性病與免疫力低下者確診人數也會增加，這類人群因自身抵抗力與機能較弱，受到病毒衝擊時容易引起其他病症惡化，而形成致命的風險。目前已公布的十餘例死亡案例，全數都是高齡與慢性病症患者，而且色大多數都已完整接種疫苗。按Omicron超強傳播力，高齡與慢性病患者將毫無對抗病毒的能力，屆時只能聽天由命。

從美國確診與住院年齡層分析圖表可以發現，這波Omicron的特點是幼童與青少年感染與住院的人數快增加。（圖／美國CDC）

而讓人更加擔憂的是第3項統計數字：幼童與青少年住院人數快速增加。包括美國與英國等多個疫情嚴重的國家發現，與先前Delta等毒株最大的不同是Omicron對幼童與青少年的影響特別明顯，有研究者認為這些國家中0-17歲的確診住院人數只能用「原地起飛」來形容。於先前幾個毒株對青少年以下的群體影響極少，因此相關研究也較缺乏，研究人員因而擔憂，幼童與青少年正在發育中，病毒是否會對他們的成長造成長期影響還缺乏數據，如果未及時阻住Omicron在0-17歲群體擴散，一旦發現感染後會有長期影響，這些人爾後的醫療與照護問題將是政府與家庭的長期負擔。此外，從青少年入院數據看，Omicron對這個群體的毒性並不弱，這幾個未解之謎可能是醫學研究體系必須盡快釐清的問題。

研究發現，這波Omicron疫情最讓人憂心的是0-17歲的幼童與青少年感染與住院人數快增加。（圖／路透）

如同前面幾個毒株引發醫學界的討論一樣，Omicron因為感染人數太多，必定會像先前印度變異出Delta毒株一樣再出現新的變異毒株，雖然大概率上毒性會趨向減弱，但也可能會出現讓人措手不及的短期變化，造成醫療體系超負荷、大量死亡、社會恐慌等後果，最終再反應到經濟層面，再讓疫後經濟復蘇的前景更加遙不可及。