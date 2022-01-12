蕾宏大戰停歇三周後，李靚蕾11日晚間PO長文，指控王力宏出關後直奔「吾疆」找她與孩子，不僅試圖硬闖，還帶了三個男子在身邊，嚇得自己與孩子都不斷發抖，而遭李靚蕾控訴的「陌生男」如今身分也曝光。

李靚蕾指控，王力宏發現鑰匙打不開門後，開始不斷拉扯搖門，試圖硬闖，讓孩子當場嚇哭，而她透過門外監視器一看，發現門後除了王力宏，身後還有三位男子，其中第三人站得遠遠的注視一切，而自己根本不認識，想到以前王力宏曾說過自己的工作人員有前科，還跟黑道熟識，就嚇得不敢開門，不斷發抖。

宏聲音樂則於12日凌晨聲明，反駁李靚蕾指控，要求李若有證據，就直接提告，走司法途徑，而非利用輿論興風作浪，稱王力宏只是想看孩子。

根據了解，王力宏經紀人指出，當時跟在身後的三名男子，分別是服務王力宏夫妻長達12年的助理、一名在職11年的員工，最後一位「陌生男」則是王力宏請來的私人保全。