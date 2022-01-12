桃機群聚釀39人染疫，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，11日新增的本土應屬於此案的第四波感染，大家如果不想升到三級警戒，唯一的辦法就是「清零」，而這幾天就是能否達成圍堵與清零的關鍵期，大家應努力把所有傳播鏈都儘早截斷。

沈政男昨在臉書發文表示，現在最令人擔心的，除了職場與家庭感染外，會不會發生餐廳與娛樂場所感染以及大眾運輸內的感染？其中大眾運輸內感染的疑慮來自於機場清潔員同車感染，現在高鐵內飲食仍未禁止，這是疫情尚在可控範圍的作法，一旦出現傳播來源不明的案例，就應考慮禁止高鐵與其他大眾運輸內飲食。

沈政男指出，餐廳內用根據先前的經驗顯示並不容易感染，但現在是Omicron病毒，因此如果疫情有擴大趨勢，至少應在北北基桃恢復隔板與梅花座的限制。

沈政男認為11日新增的本土應算是機場群聚案的第四波感染，整起群聚的源頭在12月24日，第一波傳給了手推車工作人員，第二波傳給居服員，第三波傳給案家與朋友，第四波則是傳給案家的家人與朋友的同事，這樣的速度剛好符合複製期約3天的估計。

沈政男表示，居服員乾妹確診後傳給在同家電子廠工作的5名同事，而這些人有沒有繼續傳下去？所有染疫者有無被匡列？疫調與匡列隔離時間比先前緊迫很多，除了3天的複製期外，也須考量到漏網之魚，因此，若要清零就必須對每個群聚花不到3天的時間完成疫調與隔離。「否則，Omicron就會以R值略大於1的速度在社區傳播，因為現在社區防疫幾乎沒有升級，若遇到可傳染的群聚，可能就會釀出一串案例。」

沈政男也說，這幾天是能否達成圍堵與清零的關鍵期，應繼續努力看看，把所有傳播鏈都儘早截斷。11日起進行長程班機落地PCR檢測，這是超前圍堵的作法，在門外就把病毒擋住，連玄關都進不來。至於有人擔心會不會升到三級警戒，無法好好過年？他則認為不升三級的唯一方法就是努力追求清零。