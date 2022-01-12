李靚蕾昨（11日）指控王力宏出關不僅硬闖家門，還帶了三個男人同行，嚇得她不敢開門，甚至將孩子和他說話的17分鐘私密影片外流給不相干的人，因此發出「不自殺聲明」，對此，鄉民女神qn（黃瓊慧）從李靚蕾的千字文整理出6大重點，更怒嗆王力宏：「人前手牽手背後下毒手」。

黃瓊慧從李靚蕾千字文分析出6大重點，並整理出「qn牌懶人包」，內容分別是「這幾十天下來砸了不少錢在微博買網軍汙衊我，而且並非事實」、「王力宏不是真心的道歉，只是為了給社會大眾一個交代」、「我被要求拔除監視器，好讓力宏帶不知名男子進家門，原本講好只帶兩個，結果卻帶了三個男人進門～一個我還不認識，真的只有力宏敢」。

對於種種情況讓李靚蕾發出「不自殺聲明」，黃瓊慧也點出以下3點：「我不會去自殺，我很堅強，你們一直故意放我精神有問題、可能會帶小孩去跳樓的風聲出去，好影響社會輿論」、「力宏為一己之利，不顧小孩安危，曝光小孩長相和隱私，還提供私下的影片讓給媒體」、「力宏很會與閨蜜們聯手媒體放消息，試圖影響社會觀感」。

黃瓊慧最後不忘狠嗆王力宏：「這幾天敵營放出來的風聲段數真的差太多了，但是人前手牽手背後下毒手～講的真的就是王力宏這種人，超爛」，更不忘喊話：「希望力宏不要半夜回，今天天氣很冷讓大家早點睡好不好？」

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