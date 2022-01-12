隸屬嘉義基地的空軍四聯隊1架編號6650的F-16V戰機，由上尉飛行官陳奕駕駛，昨(11日)下午在嘉義縣東石鄉外海鰲鼓溼地水溪靶場執行炸射訓練任務時墜海，飛行員失聯。國防部整夜連續派遣3架次C-130運輸機，在失事海域上空投擲照明彈協助搜救，但至上午7時許，仍無失事戰機及飛行員蹤影。

搜救F-16V飛官陳奕，照明彈整夜施放 搶黃金72小時。

搜救F-16V飛官陳奕，東石海岸照明彈整夜施放，搶黃金72小時。(海巡署提供)

從昨天晚間到今天清晨7點，國防部徹夜派遣海鷗直升機5架次及定翼機3架次；空勤總隊搜救直升機2架次，連夜在水溪靶場上空進行搜救並施放照明彈。

根據空軍提供航跡圖，編號6650的F-16V戰機，昨日下午2點54分自嘉義空軍基地起飛，但3點23分在水西靶場靶標北面約100公尺處墜海，該處水域並不深。

搜救F-16V飛官陳奕，海軍水下作業大隊在泥灘地上步行搜尋，搶黃金72小時。(民眾提供)

趁著昨晚大退潮，疑似戰機失事地點僅剩泥灘地，因此海上搜救兵力由海巡署派出2艘小艇及大型海巡艦在海面進行搜尋，海軍水下作業大隊則在泥灘地上以步行方式搜索。

嘉義縣市、雲林縣消防局，也派出10車16人，5車8人、嘉義縣警察局4車10人及海巡署18車40人，共計66人，整夜在現場搜救。

由於搜救區水淺，大型船無法行駛，而風浪太大又怕橡皮艇危險，因此目前已出動水下人員，洽借漁民膠筏出海勘查搜救區域。

由於深夜海象不佳且低溫，海邊風浪太大，消防人員只能在岸邊目視尋找，現場海域吹起7至8級陣風，浪高約3公尺，海象十分惡劣，加上搜索地點臨近出海口，附近又有沙灘和蚵架，不管是天候或環境都增加救援難度，上午軍方及警消、海巡都將加派兵力前往現場，期望能尋獲戰機及飛行員蹤跡。