金管會因應公司法開放公開發行公司可採視訊方式召開股東會，宣布研議修正相關規定，最快今年即可召開以視訊輔助實體的「混合型」股東會，「純視訊」股東會則需待公司章程修正並經今年股東會通過後才可舉行，並針對純視訊股東會設定3大條件及2大要求。

立法院去年12月中三讀通過公司法部分條文修正案，准許公司在一定條件下可採召開全視訊股東會。金管會經參考國外制度、疫情期間視訊輔助股東會經驗及實務作業，預告配套子法修正草案，在法制面完備相關規定，以協助市場今年順利導入以視訊方式召開股東會。

證期局副局長蔡麗玲表示，此次修法將開放公司可召開以視訊輔助實體的「混合型」、以集僅以視訊召開的「純視訊」股東會。由於鼓勵股東會以多元方式召開，因此對於召開混合型股東會的公司，將提供公司治理評鑑總分可加1分的獎勵機制。

金管會亦設下召開視訊股東會的限制條件，若有董監事選舉或解任，或合併、分割、併購等需經股東重度決議的重大議案，即不得召開純視訊股東會。混合型股東會限制相對較少，若有董監事解任、改選且不同額議案時，亦不得召開混合型股東會。

同時，由於股東參與純視訊股東會沒有其他選擇，金管會對此設定2大要求，一是主席必須在國內主持、且需與記錄人員在同一場地。二為需有斷訊等處理機制或續行集會的日期，且對參與視訊股東會有技術或設備困難的數位落差股東，需提供替代措施。

至於召開視訊股東會的平台則由集保結算所建置，預計4月1日正式啟用。蔡麗玲表示，考量頻寬有所上限，集保預計將限制單一日或單一時段可使用的公司家數，並依登記參與視訊股東會的情形調整頻寬。

金管會去年因應疫情三級警戒，允許符合條件的公發公司可採實體配合視訊輔助方式召開股東會，即上述的混合型方是。共有17家登記採取試行。蔡麗玲表示，平均每場有4.76人採用視訊參與，最多的一場為26人參與。

對於舉行混合型或純視訊股東會若發生斷訊狀況，如何認定股東會是否需重新召開，蔡麗玲則表示，此議題涉及經濟部解釋，目前已發函經濟部，近期將針對斷訊時點、斷訊後重新召開股東會的股東參與問題等進行討論，針對細節性規範作一致性認定。