臺企銀(2834)2021年營運穩健回升，自結合併淨收益241.26億元、年增10.34％，提存前稅前淨利52.19億元、年增達28.52％，雙創歷年最佳。同時，截至去年底逾放比降至0.28％、放款覆蓋率提升至422.69％，分創歷年新低及新高，資產品質亦創歷年最佳。

臺企銀公告2021年自結稅前淨利57.79億元、年增7.56％，稅後淨利51.26億元、年增7.24％，稅前每股盈餘0.75元、稅後每股盈餘0.66元，優於前年的0.72元、0.64元，自近7年低點回升。每股淨值13.13元。

臺企銀指出，在推展授信業務的同時，亦嚴格加強授信品質管控與風險分散，資產品質已大幅提升，逾放比率持續降減。截至去年底逾放比0.28％，創歷年新低，放款覆蓋率亦持續提升，去年底提升至422.69％，亦創歷年新高。

臺企銀表示，在衝刺中小企業核心放款業務下，放款餘額及戶數皆明顯增長，財管業務亦顯著成長，帶動獲利表現回升。面對市場環境變化，會持續將ESG融入金融服務中，並積極參與聯貸市場、擴大放款規模，提升中小企業放款市占率及整體收益，使業務獲利多元化。