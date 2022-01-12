金管會公布2021年下半年金融機構申請增設國內分支機構核准名單，核准陽信商銀在台北市、新竹市、台中市共增設3處分行、以及淡水一信增設台北市、新北市共增設2處分社。不過，合計全年僅核准3家國銀及信合社申設6處分行或分社，為連4年下滑。

金管會2004年時凍結國銀申設分行，直至2007年5月重新開放。2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月進一步將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。

不過，隨著數位金融趨勢成形及新冠肺炎疫情衝擊，國銀申設實體分行的意願逐年下降。據銀行局統計，近5年國銀核准申設分行家數，自2017年的24家逐年下降至2021年的6家，分行總家數則在2014年達到3460家高峰後下滑，2018年迄今維持約3403家左右。

據銀行局統計，截至2021年9月底，分行家數前五大銀行為合庫269家、一銀187家、華銀185家、彰銀184家、國泰世華銀164家。前五大信合社為台中二信22家、高雄三信21家、新竹一信19家、花蓮二信18家、淡水一信16家。

銀行局副局長童政彰表示，近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。

截至2021年10月底，國銀分行家數計3403處，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17.5處。金管會期許金融機構持續注重及滿足社會各族群金融需求，積極結合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，俾利民眾享有便捷的金融服務。