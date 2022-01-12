金管會為使公司股權資訊更即時公開，宣布將修正證交法，將大量持股申報及公告門檻自10％降至5％。同時，為強化證券相關機構法遵、使裁罰具勸阻性效果，擬將罰鍰額度上限自480萬元提高至600萬元。因需預告並經行政院及立法院審議，預期最快2023年底可施行。

證期局副局長蔡麗玲表示，證交法第43條之1第1項的立法意旨，是希望使公司股權重大異動資訊能即時且充分公開，使投資人及主管機關能知悉公司股權大量變動的來由與趨向，進而瞭解公司經營權及股價可能產生的變化。

經參酌美、日等多數國家均以持股5％為大量持股申報門檻，且上市櫃公司財報自2020年首季起已要求揭露持股比例達5％以上股東資訊，經評估影響不大，故研議將大量持股申報及公告門檻由現行的10％修正為5％，並明訂給予1年緩衝期、於公布後1年施行。

據證期局統計，持股逾10％申報件數為2020年565件、2021年557件。而上市櫃及興櫃公司2020年底持股5～10％的股東共3266人次、持有1390家公司股票。在調整申報門檻後，平均每家申報將多出2.35人，評估相關影響仍在可接受範圍。

其次，鑑於證券商、證券服務事業及證券相關機構未完善建立或未確實執行內控制度、違反有關財業務或管理規定等行為，對本身及客戶恐導致重大損失或影響市場秩序及公平性，金管會研議將罰鍰上限由480萬元提高至600萬元。

蔡麗玲表示，2019～2021年依上述規定共裁罰33件、罰鍰介於24～240萬元間，尚未達到現行上限。由於先前投信投顧法亦調高罰鍰上限，此次為比照維持各業最高罰鍰為最低罰鍰的25倍調整，盼業者更審慎重視內控和法遵。