F-16V戰機墜海，飛行員陳奕上尉仍失聯，軍方及相關單位持續全力搜救。（圖／中時新聞網直播畫面）

空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機，昨（11）下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，飛行員陳奕上尉未被目視到跳傘，軍方及相關單位漏夜全力搜救。

空軍於昨晚緊急召開記者會說明，指出此架戰機是大角度向下快速墜海，該架戰機上尉飛行員並未跳傘。空軍少將督察長柳惠千表示，此次飛行科目是飛行高度8000呎，照片拍攝為建立大角度導入的必要動作。

至於無線電有無通報？柳惠千說，飛行員可能持續按下MIC，導致其他飛行員聲音持續錄入，沒有收到飛行員任何訊息的原因。而飛行輔導室曾試圖以無線電呼叫，在此情況想提醒，無線電MIC被壓到，無法傳訊無線電操作部分，呈現無法發話和收話。

飛官陳奕2016年官校畢業，空軍臉書於2016年曾介紹當時是空軍官校四年級學生陳奕，曾說想飛而加入空軍，也自我期許，在往後的軍旅生涯，繼續保持精神，飽滿的稻穗總是垂得越低。