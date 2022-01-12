國民黨從4大公投到中二補選、罷昶一路輸，黨主席朱立倫的責任問題引發討論，陷入領導危機。國民黨副發言人楊植斗昨(11日)晚在臉書寫下，在野分裂，民進黨最開心，當罷免立委林昶佐結束後，在野力量互相指責丶抓戰犯，令他看了十分難過。

楊植斗說，各個團體間有些誤會，希望能解開心結，自己在這罷免過程中，曾經和公民團體開會，提供新聞的小建議，也和鍾小平議員一起掃街、為陸戰增加人氣，也曾和詹為元自掏腰包，在自由廣場送出百餘份的炒米粉，聲援顏寬恒之外也宣傳公投和罷昶。

楊植斗指出，這中間一直有人問他「國民黨的角色到底是什麼？」想講幾句公道話，公民團體有衝勁，也有年輕人的創意，但缺乏資源跟經驗，要完成整個罷免的流程實在不容易，台北市黨部的黃呂錦茹主委也找過公民團體開會，他親自參與過2次；他也說，國民黨想降低藍綠對決的色彩，由在地的年輕人多發揮，黨部也提供必要的協助，兩天的戰車掃街丶晚會舞台搭建以及開票當天的場地等等，市黨部贊助了大部分，晚會催票現場也都有請各里動員。

也因此楊植斗認為，當黨內分裂，最開心的人叫作民進黨，上次公投失敗後，綠營趁機把總預算案逕付二讀，視民主法治於無物，這次兩案皆輸，綠營又磨刀霍霍，揚言對付雲林的張麗善縣長，「當我們還在消耗能量時，他們已經在籌備下一次的選舉，今年的選戰，我想依然艱困」。