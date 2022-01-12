前總統陳水扁女婿趙建銘涉入台開內線交易案，纏訟近16年後，最高法院去年判決定讞，被判刑4年4月的寬頻房訊總經理游世一入獄服刑後，日前向台灣高等法院聲請再審、停止執行，但合議庭認為他提出的事證非「新事實」或「新證據」，裁定駁回聲請。可抗告。

2005年趙建銘參與「三井宴」引爆台開案，今年10月14日，最高法院將趙建銘、前台開董事長蘇德建2人判刑3年8月、趙父趙玉柱判刑4年、游世一判刑4年4月定讞，檢方將4人發監執行，其中蘇德建因罹患重病，獄方拒收，遭檢方限制住居、責付家屬。

另游世一則向高院聲請再審，13日透過台北監獄的視訊系統參與開庭，他與律師喊冤稱，確定判決所認定台開重大消息及內容並未經調查審酌，判決不公，請求啟動再審程序，游同時聲請停止執行，請求法官讓他出獄。

游的委任律師說，游當年決定要買台開股票，並不是聽蘇德建的建議，游買股只是想當董事長，但卻遭重判，況且當時三井宴才吃了2個小時，蘇德建也只是斷斷續續地講，不能證明蘇曾講過重大消息的內容，並與游購買股票沒有關連性。

高院審理後認為，確定判決中已本於自由心證論述其取捨判斷之理由，縱或有捨棄不採而未詳予敘明之情事，是游世一主張原確定判決有割裂適用證人陳述意旨及年報等資料所呈現內容，但這並非「未及調查斟酌」及「新事實」或「新證據」，駁回其聲請。