「蕾神」李靚蕾相隔3周後昨(11日)晚間又再度打破沉默開腔，直指王力宏在未經過她同意下帶3名男子闖回豪宅家中，更澄清自己並未收到By2工作室提供的警察連絡方式，並非裝死不理。此話一出，再度引來By2工作室連夜砲轟李靚蕾說謊，好友「做個小孩007」更親上火線要求官方封了李靚蕾的帳號，見「做個小孩007」如此積極為好友抱不平，有網友問他：「你應該是本人吧？」而「做個小孩007」也回應了。

「做個小孩007」先前自曝By2的Yumi疑似不堪流言蜚語輕生，讓他忍不住放話嗆王力宏，若Yumi有個三長兩短就要找王力宏負責，10日By2工作室點名李靚蕾，表示已經過去21天卻未見到李靚蕾主動與大陸警方聯繫，要求李靚蕾：「請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究」，而「做個小孩007」也跟著呼籲李靚蕾出來面對，甚至曬出多張截圖，疑指李靚蕾買水軍、帶風向。

「做個小孩007」要求封李靚蕾的帳號。（圖／翻攝自做個小孩007微博）

昨晚李靚蕾再度發長文回應，提到：「我原本以為可能是在1,512萬封新訊息裡埋沒了，但搜尋也搜不到」，並曬出影片強調：「事實是，等了21天都沒有等到你提供任何訊息。我文中所提及的事情，句句屬實，我一定會盡我所能配合調查，把證據提供給警方的」，而By2工作室也不甘示弱，曬出截圖證明確實有傳訊息給李靚蕾，雙方變成各說各話。

被問真實身分，「做個小孩007」一句話回應。（圖／翻攝自做個小孩007微博）

見此，「做個小孩007」昨半夜親上火線，標註人民網、中央網信辦舉報中心等帳號，說：「你剛剛的小作文裏（裡）說做公眾人物要有門檻。 那像你這種坐擁幾百萬粉絲，以一己之言就霸佔頭條多日，卻顛倒是非黑白，偽造證據，利用網友操控輿論來滿足私欲的人，更應該早日永久閉麥。」公開喊話官方封掉李靚蕾帳號。

有網友回：「你應該是本人吧這麼積極」，「做個小孩007」回應：「我要是本人，躲台灣她也不安全」，另有人說：「女人何苦為難女人，人家還有幾個孩子，本來婚姻問題已經傷痕累累，你這邊又不停的往人家一個媽媽身上扔刀子，換做你是一個母親呢？」「做個小孩007」說：「行了，by2報警提她了嗎？要她來轉發蹭熱度對號入座賊喊抓賊。不是要給警方提供證據嗎？證據呢？啊呀沒有，那還是再寫一篇小作文吧」、「我也很喜歡孩子，但我知道就算生三十個孩子，也不能用謠言來傷害別人」。

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