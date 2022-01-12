中磊(5388)5G傳捷報，5G企業級毫米波(mmWave)小型基地台過NCC認證，為台廠首獲NCC「行動通信基地臺射頻設備」認證，中磊2021年全年營收439.1億、年成長22％、創下歷史新高，今年隨著缺料問題舒緩，數位轉型商機持續火熱下，營運仍有表現空間。

5G以頻段作為區分，分為6GHz以下的Sub-6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，以目前全球已上路5G市場來說，90%採用Sub-6技術，後續隨著更多的專網、工業應用的上路，毫米波採用將會快速成長。

中磊5G企業級毫米波小型基地台具大頻寬、靈活的波束賦形(Beamforming)功能及低延遲等優勢，大幅優化室內5G訊號覆蓋、擴增資料傳輸容量，於高密度環境實現低延遲及無縫行動通訊之效能，大有利於推動工業4.0、AR/VR、雲端遊戲等產業發展。

中磊技術長林斌表示，中磊投注大量研發資源，累積逾10年之小型基地台研發及佈署經驗，致力為下世代網路服務發展創新、高效能解決方案。中磊長期投入電信寬頻設備之創新研發，此次通過NCC行動寬頻設備認證，實為肯定公司在技術研發的努力，同時展現中磊於Small Cell產品之領先地位。

中磊5G企業級毫米波小型基地台採用28GHz毫米波頻段之5G技術，透過4個載波單元(Component Carrier)，每個載波單元最大頻寬達100MHz，下行傳輸速率每秒可達千兆位元以上，上行速率亦可達到百兆位元以上，充分優化資料傳輸效能，達到頻譜使用率最佳化；再加上低於15毫秒的超低延遲，非常適合企業專網的升級使用。中磊mmWave小型基地台隨插即用，安裝方式簡易快速，採壁掛或吸頂式安裝。網路運營商可使用既有之4G設備建構5G基礎建設，提供高速效能，不僅節省大幅成本，未來更可平順移轉至獨立式5G網路。

世界行動通訊大會(GSMA)預估，2020-2034年5G毫米波頻譜釋出可望為全球GDP挹注5650億美元的營收。中磊在小型基地台經驗豐富，累計全球小型基地台出貨已逾數百萬套，並獲國內多家電信營運商採用。

中磊去年12月營收為50.5億元，較前年同期大幅成長53%，為單月營收歷史新高；累計2021年第四季營收達132億元，創單季營收新高，季成長19%、年成長25%；累計2021年全年營收達439.1億元，年營收361億元，年成長22%、營收亦創歷史新高紀錄。