小編今天（12）精選5件不可不知的國內外財經大事。外資於台積電法說前送暖不間斷！花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，晶圓代工產能吃緊將持續推升台積電產能利用率居高不下，加以定價環境有利，替台積電獲利帶來更多上檔空間，把推測合理股價由930元調高到982元，直逼千元大關。

【1】台積電法說前 外資又升目標價

2022年伊始，高盛證券搶先把台積電股價預期由1,028元調高到1,035元，維持外資圈看台積電最高目標價地位，凱基投顧、摩根士丹利證券緊接調高財務預期，凱基投顧賦予970元合理股價估值，位居大型投顧之首。花旗證券長期看好台積電營運動能，一年前不僅成功激勵台積電股價飆漲，最新重申台積電2024年營收會較2020年翻揚一倍看法，依然是市場多頭依歸；美銀證券亦將股價估值提高為830元。

【2】停損！大陸10.5代新廠投資喊停

大尺寸電視面板跌價壓力沈重，隨著10.5代廠開始賠錢，大陸面板廠10.5代新廠投資也踩煞車。京東方第三座10.5代廠建廠計畫喊停，惠科也取消了10.5代廠建廠計畫。

【3】大尺寸跌破總成本 電視面板價格底部近了

大陸10.5代廠第一季開始賠錢了！1月電視面板價格持續走跌，隨著65吋面板價格下探170美元、75吋面板價格跌至270美元，市場售價已經跌破總成本，並且逼近現金成本。Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，電視面板價格跌深，在3、4月品牌廠回頭備貨帶動之下，第一季底電視面板價格將可望止跌。

【4】河南疫情飆升 恐衝擊iPhone生產重鎮鄭州

河南疫情驟變，成為大陸首個同時出現Omicron及Delta變異株本土病例的省分，市場憂心河南疫情升溫，恐影響蘋果手機生產重鎮鄭州的生產，惟鴻海集團表示，目前園區的生產、經營一切正常。

【5】鮑爾：若通膨壓不下來 聯準會準備升息

美國聯邦準備理事會（Fed）鮑爾今天在參院連任提名確認聽證會表示，如果通貨膨脹率繼續居高不下，聯準會準備升息，升息和撤銷聯準會在COVID-19疫情期間用以支撐美國經濟的特別刺激措施，不會對勞動市場造成傷害。