一名18歲陳姓男子，去年5月因為女友身體不適，他載女友母親開車下，陪當時剛滿18歲的女友前往鹿港看病，但是在看診回程中，坐在後座的陳男，竟然色心大起，趁女友母親專注開車時，竟伸出鹹豬手，深入女友大腿「該逼」，隔著內褲撫摸下體超過5分鐘，女友不斷拍打並低聲提醒：「不要」，陳男仍搓不停手，女友事後向輔導老師傾訴，經校方通報後提告。彰化地院將陳男依強制猥褻罪判處6月徒刑，得緩刑2年，緩刑期間交付保護管束並參加法治教育3場。

根據判決書記載，陳姓男子與女友在去年(110年)5月某日，因女友身體不舒服，於是一起與女友，由女友母親駕車，載兩人前往診所看病拿藥。

但就診拿藥後，陳男與女友坐在後座，行經彰化縣田中鎮附近，陳男利用女友母親專心開車之際，突然色心大起，將手伸進女友運動內，在大腿側邊與臀部隔著內褲接續搓揉A女生殖器官約5分鐘。

女友在後座不斷反抗及低聲阻止，並徒手拍打陳男手部，但陳男卻不停手猥褻得逞，女方事後情緒低落，於是向學校輔導時告知，輔導老師依法通報，女方才由母親陪同向警方報案並提告。

陳男在法院供稱，他在車上一時克制不住，未經女友同意，且A女口頭表示不要，並打他的手阻止，他卻仍然執意犯行，他對女友感到抱歉，希望可以向女友賠罪，他當下不該對女友做出這種行為，應該要克制自己行為。

法官審酌，陳男不知自我約束，並應尊重他人性自主權，竟克制不住一己淫慾，而對女方為強制猥褻行為，致女方身心受創，考量他已坦承犯行，表示要向女友道歉並尋求和解，犯後尚有悔意，但最後未能與女友達成和解，也未取得女方之原諒，將陳男依強制猥褻罪判處6月徒刑，得緩刑2年，緩刑期間交付保護管束並參加法治教育3場。