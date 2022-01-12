歌手王力宏歷經多日的隔離後近日終於出關，而他出關後的第一件事情就是回到「吾疆」自宅看小孩，然而妻子李靚蕾卻在今（12）日凌晨再度發文指控王力宏未經同意擅自帶3名陌生男子試圖闖入家中，讓她與孩子相當害怕。對此，王力宏經紀公司也在稍早做出回應了。

根據《鏡週刊》的報導，王力宏經紀公司宏聲音樂稍早已做出回應，表示「吾疆旁邊就是警察局（大安分局），她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對」，至於3名男子的真實身分，經紀公司則表示「另外的人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的員工，第三位則是保全」，完全推翻李靚蕾文中的說法，再度引起網友熱烈討論。

事實上，李靚蕾自王力宏發出道歉聲明後，已將近3周未發文，也不再回應包含「By2閨密」所爆料的相關內容，直到今日凌晨才再度於個人IG上發文，指控王力宏未經過她同意下，企圖帶3名她與小孩完全不認識的男子闖入家中，並要求她拔除家中的監視器，疑似打算直接帶走小孩，所幸家中還有一道暗鎖，讓他們無法入內，不過李靚蕾也表示，王力宏的脫序行為已嚇壞她與小孩，讓他們承受極大的精神壓力，再度掀開王力宏的真面目；李靚蕾也在文中發表「不自殺聲明」並一一回覆金錢、By2等等的爭議。