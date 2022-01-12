國際板債市提早贖回潮又來了？據金管會統計，2022年觸及可提早贖回條件的國際板債券共134檔，規模達256.92億美元（約合新台幣7111億元），金額比2021年多近111％，若真的出現大量債券提早贖回，壽險公司手中空出投資額度，可能又會出現國際板債券「補量發行潮」。

目前就要看今年美元升息的速度，決定是否再爆債券大量贖回潮，進而影響壽險業的投資報酬率與投資方向。

據金管會統計，2021年國際板債券觸及可提早贖回的債券規模有122億美元，最後共有57檔債券，共115.89億美元執行提早贖回，執行率近95％。

因為有逾新台幣3200億元的國際板債券提早贖回，2021年共有202檔國際板債券新發行，規模416.13億美元，檔數創歷年新高，發債規模則是歷年第三高。

到2021年底國際板債券流通在外共763檔、金額2038.56億元（即約新台幣5.64兆元），創歷史新高，其中有逾76％握在壽險公司手中。

國際板債券單年發行金額第一高是2020年，共有195檔、發行金額601.56億美元，主要是2020年國際板債券大量贖回，當年共有159檔、458.48億美元債券提早贖回，創史上新高，也讓壽險業出現債券提早贖回風暴，即壽險公司手中被空出近新台幣1.3兆元的投資額度，需要補充新債券，否則恐會出現利差損或投資收益下降。

2021年國際板債券提前贖回量僅是2020年的1/4，壽險公司再投資壓力沒有前年大，但因資金充裕，還是支撐國際板債券新發行量推上416億美元，創歷年第三大發行量。

至於今年國際板債券發行量是否還能再創新高，還是會比去年萎縮？金管會統計，2022年國際板債券觸及可提前贖回的債券又有近257億美元，是去年的一倍以上，若全數都贖回，壽險公司還是會面臨再投資壓力，但就看今年利率走勢，若是快速升息，債券發行者評估贖回後再發行成本，若不划算，未必會執行提早贖回，若沒有大量贖回，就不會刺激新的發行量。

二是要看壽險業還有多少投資額度，及國際板債券發行利率，是否符合壽險公司需求，亦會影響國際板今年的發行量。